Пять миллионов рублей взыскали с расхитителей электричества в Адыгее

Адыгейский филиал ПАО «Кубаньэнерго» продолжает работу по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением света. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

С начала этого года нарушители возместили ущерб в объеме 1,5 миллиона кВт∙ч, а это около пяти миллионов рублей.

В первом квартале 2018 года на уклонителей составили 17 актов безучетного потребления электроэнергии и 21 акт на тех, кто пользовался ресурсом без договора. Общий объем неучтенного топлива — 950 тысяч кВт∙ч на сумму более трех миллионов рублей.