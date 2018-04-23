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Пять миллионов рублей взыскали с расхитителей электричества в Адыгее
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Пять миллионов рублей взыскали с расхитителей электричества в Адыгее 

360tv.ru 39 минут назад
Адыгейский филиал ПАО «Кубаньэнерго» продолжает работу по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением света. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
С начала этого года нарушители возместили ущерб в объеме 1,5 миллиона кВт∙ч, а это около пяти миллионов рублей.
В первом квартале 2018 года на уклонителей составили 17 актов безучетного потребления электроэнергии и 21 акт на тех, кто пользовался ресурсом без договора. Общий объем неучтенного топлива — 950 тысяч кВт∙ч на сумму более трех миллионов рублей.
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