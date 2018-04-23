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Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики
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Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
48% новостроек отличаются наличием рядом природных объектов — парк, лес, река или пруд. 43% проектов имеют удобный доступ к транспортно-пересадочным узлам, 28% предлагают различную сопутствующую инфраструктуру, 21% — архитектурное решение и функциональность планировок, 18% предлагают отделку квартир под ключ.
Однако главенствующими факторами при выборе жилья по-прежнему остаются транспортная доступность и бюджет.
В последнее время люди стали приобретать квартиры меньшей площади — во многом благодаря тому, что в новых проектах существенно улучшилась функциональность планировочных решений: то, что раньше умещали на площади 200 квадратных метров, сейчас прекрасно располагается на 70 квадратах.
За 2 года объем предложения на рынке новостроек в старых границах Москвы, по данным компании, вырос вдвое, и рост продолжится, считают аналитики.
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