Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики

48% новостроек отличаются наличием рядом природных объектов — парк, лес, река или пруд. 43% проектов имеют удобный доступ к транспортно-пересадочным узлам, 28% предлагают различную сопутствующую инфраструктуру, 21% — архитектурное решение и функциональность планировок, 18% предлагают отделку квартир под ключ.

Однако главенствующими факторами при выборе жилья по-прежнему остаются транспортная доступность и бюджет.

В последнее время люди стали приобретать квартиры меньшей площади — во многом благодаря тому, что в новых проектах существенно улучшилась функциональность планировочных решений: то, что раньше умещали на площади 200 квадратных метров, сейчас прекрасно располагается на 70 квадратах.