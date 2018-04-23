Нехорошая квартира. Почему изымают жилье у нижегородского депутата?

У депутата Арзамасской городской думы изымают жилплощадь в пользу государства. Суд решил, что народный избранник не мог позволить себе такую роскошь. В ситуации разбирался журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Нажито непосильным трудом

Квартиру в Арзамасе депутат местной гордумы Роман Лаптев купил два года назад. 77-метровую «двушку» за 2,2 млн рублей в областном центре к элитной недвижимости отнести можно едва ли. Народный избранник ещё не успел закончить ремонт в новой жилплощади, когда суд г. Арзамаса Нижегородской области постановил: квартиру изъять в пользу государства. Якобы Лаптев не смог официально доказать, что его семья может себе позволить приобрести такую недвижимость. Доходы не те.

Сам Лаптев считает, что стал жертвой неких политических разборок на местном уровне. Депутат он уже три года. Сегодня занимает пост председателя думской комиссии по земельным отношениям, экологии, градостроительству и муниципальной собственности, инвестиционной политике и развитию экономики. Бывает, резко и принципиально высказывается на заседаниях по некоторым вопросам.

«Все 25 депутатов Арзамасской городской думы подавали в налоговую инспекцию декларации о доходах за 2016 год, — рассказал «АиФ-НН» Роман Лаптев. — Насколько я знаю, у прокуратуры были вопросы не только ко мне. А проверку такую глобальную затеяли только в отношении меня. Сделали главным коррупционером Нижегородской области! Я в декларации обосновал, откуда взял деньги на покупку квартиры. 750 тысяч рублей — заём в банке, 453 тысячи — материнский капитал, около 40% суммы — накопления за предыдущие 10 лет. Родственников моих в суд вызывали. Вроде объяснили, что деньги мы нажили честным путём. Для оценки расходов прибегли к статистике — по прожиточному минимуму для региона. Методику расчёта прокуратура не рассекретила».

Возвращать квартиру государству депутат Лаптев не намерен. И закон даёт ему такое право. Пока решение суда ещё не вступило в силу, есть время подготовить апелляцию.

Депутат не виноват?

В прокуратуре Нижегородской области заверили, что никто политических интриг конкретно против депутата Лаптева не затевал. Факты, подтвердившее отсутствие законных источников на приобретение квартиры, выявились в ходе плановой проверки.

«В феврале 2017 года прошла годовая коллегия органов прокуратуры Нижегородской области, где было запланировано повести проверку достоверности сведений о расходах и доходах депутатов местного самоуправления в целом по региону, — пояснил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Дмитрий Несвит. — По депутату Лаптеву мы получили информацию, что у него могут быть не отражены в полном объёме сведения по расходам в связи с приобретением квартиры. Прежде чем заявлять исковые требования в суд об обращении недвижимости Лаптева в пользу государства, нами была инициирована процедура контроля за расходами в отношении Лаптева. Её проводило Управление государственной гражданской службы Нижегородской области. Проверка показала отсутствие законных источников на приобретение квартиры. Речь идёт приблизительно о 500 тысячах рублей. Лаптев доводы в свою защиту приводил и во время проверки, и на суде. Им была дана юридическая оценка при вынесении решения. Не доказал он законность приобретения средств».

Кстати, жители Арзамаса в социальных сетях своего народного избранника местной городской думы поддержали. Большинство пишут: «Лаптев много сделал для города».

«90% из высказывающихся в социальных сетях на моей стороне, — продолжает Роман Лаптев. — Мне люди лично звонят и поддерживают!»