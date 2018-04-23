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Пожарные проверяют сообщение о возгорании в «Москва-Сити»
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Пожарные проверяют сообщение о возгорании в «Москва-Сити» 

Говорит Москва 1 час назад
Информации об эвакуации не было. Отмечается, что в башне «Меркурий» расположены офисы и апартаменты, торговые зоны и зоны для отдыха.
Говорит Москва: последние новости
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