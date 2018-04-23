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«Это пустыня!»: в Самаре многодетным семьям выдали участки, на которых нельзя строить
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«Это пустыня!»: в Самаре многодетным семьям выдали участки, на которых нельзя строить 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Власти Самары оценили затраты на обустройство инфраструктуры в Орловом овраге. Эту территорию бесплатно отдали многодетным семьям для строительства жилья.
Вопрос обсудили на заседании профильного комитета гордумы. Ситуацию в посёлке описала руководитель инициативной группы Лидия Мартынова.
— Многие участки непригодны для строительства, поскольку земля засыпана многометровым слоем грунта. 30 домов уже возводят. Но их будущим владельцам приходится заказывать бочки с водой, поскольку сейчас к ней нет доступа. Это пустыня — ни скважин, ничего нет, — рассказала женщина.
По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Самара Олега Захарова, всего на территории Орлова оврага многодетным семьям выделили около 350 земельных участков под строительство домов. Чтобы подвести к ним все необходимые инженерные коммуникации и подъездные пути, потребуется около одного миллиарда рублей. Пока же в городском бюджете предусмотрели финансирование на сумму 75,5 миллиона рублей на 2018–2020 годы.
— Других участков для многодетных семей в черте Самары нет. Решить вопрос с подведением инженерных коммуникаций поможет строительство школы на 1360 мест, которое сейчас активно обсуждается. Сети, необходимые для учебного заведения, позволят развиваться всей территории, — считает Олег Захаров.
Но и для строительства школы потребуется провести определенный блок работ. 22,8 миллиона рублей нужно вложить в засыпку низин. Это позволит освободить участки, заваленные грунтом, и сделать вертикальную планировку территории, где планируется размещение образовательного учреждения.
Также в Орловом овраге нужно строить внутриквартальные дороги. 13,5 миллиона рублей требуется на проектирование. Строительство вместе с устройством ливневой канализации и уличного освещения обойдется в 700 миллионов рублей. Городская администрация попросила финансовой помощи у региональных властей. Пока же проезды отсыпят гранулятом.
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