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Развлекательно‑офисный центр построили во Фрязине
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Развлекательно‑офисный центр построили во Фрязине 

РИАМО 1 час назад
Строительство развлекательно-офисного центра общей площадью 14,55 тысячи квадратных метров завершили в подмосковном городском округе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии развлекательно-офисному центру с подземным паркингом, который возведен на улице Комсомольская городского округа Фрязино. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Общая площадь здания переменной этажности (три-четыре этажа) составляет 14,55 тысячи квадратных метров. Центр разделен на две зоны: развлекательно-игровую и гостинично-деловую. Подземный паркинг рассчитан на 30 машино-мест. На объекте предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения.
На прилегающей территории сформированы пешеходные дорожки и автомобильные проезды, обустроено парковочное пространство для посетителей центра.
«К проверкам хода строительства торгового центра привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — заключил Гарибян.
Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ИСТОК СТРОЙ».
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