Развлекательно‑офисный центр построили во Фрязине

Строительство развлекательно-офисного центра общей площадью 14,55 тысячи квадратных метров завершили в подмосковном городском округе Фрязино , говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии развлекательно-офисному центру с подземным паркингом, который возведен на улице Комсомольская городского округа Фрязино. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь здания переменной этажности (три-четыре этажа) составляет 14,55 тысячи квадратных метров. Центр разделен на две зоны: развлекательно-игровую и гостинично-деловую. Подземный паркинг рассчитан на 30 машино-мест. На объекте предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории сформированы пешеходные дорожки и автомобильные проезды, обустроено парковочное пространство для посетителей центра.

«К проверкам хода строительства торгового центра привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — заключил Гарибян.

Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ИСТОК СТРОЙ».