Жители Лианозова задолжали за коммуналку почти пять миллионов рублей

Злостные неплательщики, которые проживают в 24 квартирах остались без услуг водоотведения в этом году. Общая сумма задолженности составила около пяти миллионов рублей. Об этом сообщила начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник района Лианозово» Ольга Данилина.

— В итоге были установлены 24 заглушки по водоотведению. Даже после этого долги оплатили жильцы только одной квартиры. Всего было выплачено 145 236 рублей, — отметила Ольга Данилина

Начальник юридического отдела напомнила, что неоплата «коммуналки» напрямую бьет по карману «Жилищника»: долги нерадивых жителей приходится гасить из собственных средств, а значит меньше денег остается на проведение обязательных работ со стороны организации. Получается, что из-за этого управляющая компания не сможет где-то поменять окно или поставить новую дверь. (вт)