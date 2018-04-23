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Жители Лианозова задолжали за коммуналку почти пять миллионов рублей
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Жители Лианозова задолжали за коммуналку почти пять миллионов рублей 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Злостные неплательщики, которые проживают в 24 квартирах остались без услуг водоотведения в этом году. Общая сумма задолженности составила около пяти миллионов рублей. Об этом сообщила начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник района Лианозово» Ольга Данилина.
— В итоге были установлены 24 заглушки по водоотведению. Даже после этого долги оплатили жильцы только одной квартиры. Всего было выплачено 145 236 рублей, — отметила Ольга Данилина.
Начальник юридического отдела напомнила, что неоплата «коммуналки» напрямую бьет по карману «Жилищника»: долги нерадивых жителей приходится гасить из собственных средств, а значит меньше денег остается на проведение обязательных работ со стороны организации. Получается, что из-за этого управляющая компания не сможет где-то поменять окно или поставить новую дверь. (вт)
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