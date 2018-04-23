На улицах Белореченская и Марьинский Парк возведут два ФОК

Открытие физкультурно-оздоровительных комплексов планируется до конца 2018 года по адресам улица Белореченская, владение 2 и улица Марьинский Парк.

«В настоящее время на объектах завершается внутренняя отделка, идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Осуществляется оформление документации для сдачи объектов», — говорится в сообщении на портале префектуры ЮВАО.

Работы по строительству объектов спорта проводят на средства внебюджетного финансирования. По информации застройщиков, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2018 года. (то)