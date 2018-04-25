Кабмин уточнил требования энергоэффективности при строительстве домов 

Правительство России уточнило требования энергетической эффективности к объектам госзакупок, сообщается на сайте кабмина.
«В частности, установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — говорится в документе.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единых требований к программам по снижению затратной энергии и повышению энергоэффективности организаций с госучастием. Закон даёт органам государственной власти право устанавливать правила, в соответствии с которыми будут разрабатываться требования к программам в области энергосбережения.