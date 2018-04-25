Кабмин уточнил требования энергоэффективности при строительстве домов

Правительство России уточнило требования энергетической эффективности к объектам госзакупок, сообщается на сайте кабмина.

«В частности, установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — говорится в документе.