На рынке сверхдорогой недвижимости зафиксирован гендерный дисбаланс

60 процентов покупательской аудитории элитной недвижимости в Москве составляют мужчины, 40 процентов — женщины. Об этом говорится в материалах компании «БСК-Санкт-Петербург», поступивших 23 апреля в редакцию «Дома».

Соотношение не меняется в течение как минимум трех лет, причем доминирующие в структуре спроса со стороны обоих полов возрастные группы — от 25 до 34 и от 45 до 54 лет.

«Уже много лет мужчины формируют основной спрос на рынке элитной и премиальной недвижимости. Особенно ярко этот тренд мы отмечаем в случае с апартаментами, расположенными в самом центре города. Общеизвестно, что апартаменты можно также официально оформить и использовать в качестве офиса, что привлекает множество деловых людей. Многофункциональность зданий, в которых находятся апартаменты, и прекрасная, в большинстве случаев, локация также играют большую роль в популярности апартаментов среди мужчин», — прокомментировал тенденцию коммерческий директор проекта «Звезды Арбата» Геннадий Устинов

Согласно опубликованным в марте 2018 года данным исследования «Инком-Недвижимость», на рынке загородной недвижимости постепенно сокращается доля женщин-риелторов. В начале весны 2017 года доля женщин среди всех риелторов на загородном рынке составляла 60 процентов, в начале весны 2018-го — 53 процента. Такую динамику аналитики компании объясняют уходом из бизнеса жен олигархов, которые ранее рассматривали риелторскую деятельность как увлечение, приносящее дополнительный доход.