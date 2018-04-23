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Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заработал за год более 5,5 млн рублей
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Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заработал за год более 5,5 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: vluki.ru
ПСКОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Доход временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2017 год составил более 5,5 млн рублей, его супруга задекларировала доход в 4 копейки. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства региона.
Как напомнили представители областной администрации, в 2016 году, до назначения на должность врио губернатора региона, Ведерников работал заместителем полпреда президента РФ в СЗФО и не входил в число госслужащих, которые обязаны раскрывать свои доходы.
"Декларированный годовой доход [врио губернатора] 5 541 639,95 рублей. Декларированный годовой доход супруги в 2017 году 0,04 рублей", — отмечается в документе.
В собственности Ведерникова квартиры площадью 144,5 квадратных метров. Кроме того, в пользовании главы региона находится земельный участок площадью 1500 га и квартира площадью 138,3 квадратных метров. Врио губернатора также задекларировал автомобиль BMW 750.
В долевой собственности супруги губернатора находится квартиры площадью 81 квадратный метр. Кроме того, в ее пользовании имеется квартира площадью 144,5 квадратных метров. В долевой собственности у каждого из троих детей врио губернатора находится по 144,5 квадратных метров.
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