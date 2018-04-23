Эксперт: девелоперы стали чаще менять жилые проекты в ходе реализации

МОСКВА , 23 апр — РИА Недвижимость. Экономическая ситуация и законодательные новшества на рынке недвижимости привели к тому, что девелоперы стали чаще вносить изменения в жилые проекты на этапе реализации, сообщила в понедельник на круглом столе в МИА «Россия сегодня» глава Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова

"Это обычная история любого девелоперского проекта, ни один проект не доходит до конца, не претерпев каких-либо изменений", — сказала Цветкова, отметив, что в последнее время тенденция стала более распространенной.

По ее словам, «любой кризис меняет проект от начала до конца». Эксперт пояснила, что с осложнением рыночной ситуации и изменением маржинальности девелоперы начинают искать способы уменьшения издержек. Если же это большие проекты комплексного освоения территории, то они реализуются, как правило, 5-7 лет, а за это время могут меняться и покупательские предпочтения, что также заставляет застройщиков приспосабливаться к меняющимся условиям.

В качестве примера Цветкова привела ЖК «Рассказово» в новой Москве, который строит Sezar Group.

Коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова рассказала, что с 2014 года себестоимость строительства выросла примерно на 35%, а некоторые продукты в отдельных локациях перестали быть востребованными. Например, в новой Москве сегодня нет достаточного спроса на офисную и гостиничную недвижимость, пояснила она. Поэтому, чтобы сохранить востребованность проекта и его экономику, было решено поменять проект. Ранее он предусматривал 7 жилых 9-этажных зданий, 2 офисно-гостиничных здания, 2 детсада, поликлинику, школу, торгово-офисный центр и 2 многоуровневых паркинга. Теперь планируется возвести 10 жилых домов, 3 детсада, 2 поликлиники, школу, торговый центр и многоуровневый паркинг.

Новые дома будут иметь переменную этажность от 8 до 22 этажей, уточнила Барабанова, добавив, что число квартир увеличится до 6,7 тысячи. Общая площадь проекта вырастет с 526 тысяч квадратных метров до 762 тысяч. Она подчеркнула, что уровень обеспеченности будущих жителей социнфраструктурой увеличен вдвое, а коэффициент обеспеченности машино-местами — на 25%.