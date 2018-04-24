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Заключение о соответствии выдано развлекательно-офисному центру с подземным паркингом во Фрязино
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Заключение о соответствии выдано развлекательно-офисному центру с подземным паркингом во Фрязино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало заключение о соответствии развлекательно-офисному центру с подземным паркингом во Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его и.о. начальника Артура Гарибяна.
«Центру выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — отметил А. Гарибян.
В пресс-службе уточнили, что общая площадь здания составляет 14 тыс. 559 кв. м. Центр разделен на две зоны: развлекательно-игровую и гостинично-деловую. Подземный паркинг рассчитан на 30 машиномест. На объекте предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения. На прилегающей территории сформированы пешеходные дорожки и автомобильные проезды, обустроено парковочное пространство для посетителей центра. Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Исток Строй».
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