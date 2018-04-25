Главгосстройнадзор Подмосковья 16-22 апреля выдал 14 заключений о соответствии

С 16 по 22 апреля 2018 г. Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстронадзор) Московской области выдало 14 заключений о соответствии (ЗОС) построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«C 16 по 22 апреля Главгосстройнадзором Московской области выдано 14 ЗОС построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 106,7 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

И.о. начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян уточнил, что из общего количества выданных ЗОС за 16-22 апреля: четыре жилых объекта общей площадью 51,3 тыс. кв. м, 10 нежилых объектов общей площадью 55,4 тыс. кв. м (три социальных объекта, один торгово-административный объект, три промышленных и три линейных).

В пресс-службе добавили, что с начала 2018 г. Главгосстройнадзор Московской области выдал 134 заключения о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью свыше 1,3 млн кв. м.