Новые дороги, мосты, социальные и спортивные объекты появятся в Вологде в ближайшие три года при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова

Олег Кувшинников. Масштабное строительство, затрагивающее все сферы, начинается в областной столице. В ближайшие три года в развитие города будет вложено порядка 7 млрд рублей. О масштабной поддержке, которую получает областная столица из регионального и федерального бюджетов, сегодня заявил на заседании Градостроительного совета Губернатор Вологодской области

Наиболее масштабные вложения ожидают дорожную сферу. Отдельной строкой предусмотрены 13 млрд из федерального бюджета на завершение строительства обхода города Вологды . Кроме того, в ближайшие пять лет город получит 1,5 млрд рублей из областного Дорожного фонда. Это средства, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети: ремонт улиц-дублеров, позволяющих разгрузить основные магистрали, расширение перекрестков и так далее. При этом Губернатор поручил разработать в Вологде комплексную программу модернизации транспортной логистики и привлечь к этому обсуждению экспертов и жителей.

«Также большую обеспокоенность вызывает состояние мостовых сооружений, требующих первоочередного ремонта. В этом году наша задача приступить к ремонту двух ключевых мостов: Октябрьского и Каменного. Мною принято решение о выделении на эти цели 100 миллионов рублей из областного бюджета, — заявил Олег Кувшинников. — Для ремонта еще одного моста, через реку Шограш в створе улиц Герцена и Конева, администрации города необходимо откорректировать проектно-сметную документацию. Кроме того, в кратчайшие сроки должен быть подготовлен пакет документов, необходимых для строительства кольцевой развязки в створе Октябрьского моста».

Еще одна большая задача — проектирование и строительство малого объездного кольца, которое позволит автомобилистам передвигаться из района в район, минуя центр Вологды.

«Для нас очень важный вопрос — вывод транспортных потоков из центральной части города. И одним из таких мероприятий является строительство малого транспортного кольца в обход центрального района города. Первый этап уже осуществлен — это связь проспекта Победы с Белозерским шоссе и следующий этап также необходимо прорабатывать. Я полностью поддерживаю инициативу, что необходимо посмотреть распределение транспортных потоков, особенно после завершения строительства обхода города Вологды», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов

Также при поддержке области будет проведена большая работа по обеспечению жителей города качественной питьевой водой. Напомним, эту проблему вологжане назвали одной из главных в ходе публичного отчета Мэра в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша Оценка». На реконструкцию системы водоочистки очистных сооружений водоканала, в частности, реагентного хозяйства, необходимо 128 млн рублей. Часть суммы уже заложена в бюджете города на 2018-2019 годы. Оставшиеся 100 млн рублей будут выделены по решению Губернатора из областной казны. При этом глава региона поставил задачу— к концу 2019 года все жители города должны быть обеспечены качественной питьевой водой.

Капитальный ремонт ждет и тракт водоподачи из Кубенского водохранилища, который сейчас полностью изношен. Эти работы включены в федеральную целевую программу.

Также в Вологде будет создан крупнейший спорткомплекс на базе стадиона «Витязь». Он объединит ФОК для игровых видов спорта, строительство которого начнется в 2018 году, а также бассейн с дорожками 25 метров, ледовую арену с трибунами на 1000 мест, обновленное футбольное поле и беговые дорожки. Этот второй этап реконструкции начнется в 2019 году. Общий объем инвестиций составит 700 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Как отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов, эти объекты помогут городу сделать мощный рывок вперед в развитии спорта. Городские власти, в свою очередь, берут на себя благоустройство и организацию парковки рядом с таким крупным спорткомплексом.

Большие задачи поставлены по строительству новых школ и детских садов. На 70% завершены работы по строительству школы на улице Северной, где глава региона и мэр города побывали перед Градостроительным советом. К середине июля объект должен быть сдан, а к 1 сентября 2018 года, в полном соответствии с задачей, поставленной Губернатором, дети должны пойти в новую школу. Закупка необходимой техники для оснащения учебного заведения будет проведена за счет средств областной казны. По поручению Олега Кувшинникова средства будут предусмотрены в бюджете 2018 года.

Также будет построена еще одна школа на 1000 мест в районе Охмыльцево –Чернышово и 4 детских сада. Они должны появиться в Южном микрорайоне, на улицах Северной, Молодежной и в Осановском проезде. Общая проектная мощность — 1170 мест.

«Четыре детских сада — это очень большой объем инвестиций, строительных работ. До 15 июля мы должны не только закончить проект привязки объектов к местам размещения, но и внести типовые проекты в реестр Минстроя , получить софинансирование, разработать документацию и приступить к строительству не позднее сентября. Я принимаю решение обеспечить долю софинансирования строительства садов в Вологде со стороны областного бюджета. То есть оставшаяся сумма будет выделяться из муниципальной и областной казны в пропорции 50*50. То есть в объеме 250 млн рублей из областного бюджета», — заявил Губернатор области Олег Кувшинников..

Также сегодня была достигнута договоренность об открытии в Вологде еще двух офисов врачей общей практики — в Тепличном микрорайоне, где в шаговой доступности будут получать медицинскую помощь 14 тысяч человек, и на улице Беляева. Кроме того, предусмотрены ремонт и обеспечение оборудованием городской больницы № 1, областной больницы и областного онкодиспансера. В последнее учреждение будет приобретен линейный ускоритель для лучевой терапии стоимостью 240 млн рублей. Это позволит вывести на качественно новый уровень оказание помощи больным с онкологическими заболеваниями.

В сфере культуры главной точкой приложения усилий станет концертно-выставочный комплекс «Русский дом». Помещения, уже переданные в региональную собственность, будут отремонтированы, приобретено световое и звуковое оборудование. Это будет современный концертный зал для проведения мероприятий различного уровня.

«Только благодаря консолидации ресурсов, областных, федеральных, городских, те инициативы, которые мы сегодня озвучили, будут реализованы. Я хочу сказать спасибо Олегу Александровичу, который лично включался в разработку этих вопросов, стратегических для нашего города. И теперь у Вологды есть определенный план развития практически в каждой сфере. Это очень важно, мы как городские власти понимаем, в каком направлении мы двигаемся, кто оказывает нам поддержку. Город не подведет и выполнит все поставленные задачи. Мы вологжане, и мы вместе», — поблагодарил за поддержку главу региона Мэр города Вологды Сергей Воропанов.