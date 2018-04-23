Самым богатым стал коммунист. Изучаем доходы депутатов Госдумы от Нижегородской области

Москвич. Прошел в Государственную Думу по федеральному списку от КПРФ , член фракции КПРФ в ГД. Член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Годовой доход — 200,1 млн рублей — снизился за год на 60 млн В 2016 году Блоцкий с доходом в 260,2 млн рублей занял 48 строчку рейтинга доходов госслужащих Forbes

Недвижимости у депутата не прибавилось. Все те же 8 участков под индивидуальное жилое строительство в России и 1 в Великобритании ; 3 дома в России и 1 в Великобритании; 4 квартиры и 1/10 доли еще одной — все в России; машиноместо.

За год депутат обзавелся двумя легковыми автомобилями — Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S.

Супруга за 2017 год заработала 2,9 млн рублей. Она по-прежнему владеет 3 квартирами и оставшимися 9/10 долей в еще одной, машиноместом. В списке ее собственности прибавились земельный участок и жилой дом, а также колодец смотровой. Жена депутата ездит на BMW X6 xDrive 30D и Ford F 450.

Один из двоих несовершеннолетних детей Блоцких заработал 3 865 рублей. На всю семью в безвозмездном пользовании 4 квартиры.

Избран в Государственную Думу от избирательного округа № 132 (Канавинский район). Член фракции «Единая Россия» , заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ.

Депутат заработал за год 11,1 млн рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом году (6,3 млн рублей).

В собственности Булавинова, как и в прошлом году, находятся квартира и машиноместо. Земельные участки, квартиры, дома и нежилые помещения, числившиеся за ним в 2015 году, в 2016 перекочевали во владение жены.

В депутатском автопарке Toyota Land Cruiser, грузовой УАЗ-390944 и две моторных лодки — Albatros LS-2055M и Tracker Targa V175 WT.

Супруга заработала примерно в два с лишним раза больше, чем за 2016 год, и в два раза больше мужа — 21,4 млн рублей. Она владеет 2 земельными участками под личное подсобное хозяйство, одним — под индивидуальное жилое строительство, 2 домами, квартирой, 2 нежилыми помещениями и одним нежилым зданием.

В гараже у жены депутата стоят 3 автомобиля: BMW X3 xDrive 20D, Lexus LX 570, Mercedes-Benz GLE 350 D. В безвозмездном пользовании семьи находится служебная квартира от ГД и еще одна.

Избран в Государственную Думу от избирательного округа № 133 (Борский район). Член фракции «Единая Россия». Член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Доход Кавинова составил 4,7 млн рублей — примерно зарплата депутата ГД за 12 месяцев. За год он приобрел один земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства к уже имеющемуся одному. По квартирам ничего не изменилось: одна и треть доли в другой. Два легковых автомобиля: один из них весьма патриотичный — УАЗ 31519 — и Toyota Land Cruiser 150.

Супруга заработала 1,9 млн рублей. В собственности имеет только гараж и автомобиль Toyota RAV 4.

В безвозмездное пользование семье отданы 2 служебные квартиры, 1 — в найме.

Прошел в Государственную Думу избран в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР . Член фракции ЛДПР. Первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД.

Доходы депутата выросли примерно в полтора раза — 6,5 млн рублей против 4,7 млн в 2016 году. Недвижимости не прибавилось: Земельный участок для садоводства и садовый дом, а также участок земли поселений. Передвигается депутат, судя по всему, на общественном транспорте.

Супруга заработала 932 тысячи рублей против 189 тысяч годом ранее. Она имеет квартиру и автомобиль Volvo XC90.

Семья пользуется безвозмездно служебной квартирой, сам депутат — еще одной.

Избран в Государственную Думу избран от избирательного округа № 130 (Приокский район).

Член фракции «Единая Россия». Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Заработок депутата сократился почти в 4 раза — 4,4 млн рублей. В 2016 году его доход составлял 16,5 млн В его собственности находится квартира. За год он приобрел автомобиль Mercedes-Benz ML350 4MATIC.

Доходы супруги уменьшились примерно также: 1,3 млн рублей против 5 млн годом ранее. В списке недвижимости изменений нет: земельный участок под дачу, дом, квартира и парковочное место.

Семья пользуется служебной квартирой и еще двумя.

Избрана в Государственную Думу от избирательного округа № 131 (Автозаводский район). Член фракции «Единая Россия». Член комитета по энергетике.

В прошлом году Назарова вошла в топ-10 женщин — федеральных служащих с самыми высокими доходами, по версии журнала Forbes Woman. Ее заработок составил 15,7 млн рублей. Нынешний доход, 9 млн рублей, вряд ли позволит ей повторить достижение.

В имуществе депутата изменений не произошло. Она владеет довольно скромной квартирой площадью 66,3 кв. м. Земельных участков и транспорта не имеет. Пользуется служебной квартирой.

Москвич. Прошел в Государственную Думу в составе федерального списка кандидатов от «Единой России», член фракции «Единая Россия». Председатель комитета по образованию и науке.

Доход депутата составил 8,8 млн рублей. Недвижимость сократилась на полдома — годом ранее он владел целым. Кроме этого, Никонов имеет пол дачного участка, 2 участка для садоводства и объект незавершенного строительства (в 2016 году он был так же не завершен).

В безвозмездном пользовании депутата квартира и лесной участок. В гараже — Lexus ES350 и Lexus RX350.

Супруга заработала 4,5 млн рублей. В собственности имеет квартиру и 2 нежилых помещения, которые перешли к ней от мужа годом ранее. В безвозмездном пользовании — земельный участок для садоводства и объект незавершенного строительства.