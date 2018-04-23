На чеченском курорте «Ведучи» открылся гостиничный комплекс «Эдельвейс»

На всесезонном курорте «Ведучи» в Чечне ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс «Эдельвейс», рассчитанный на более чем 200 гостей.

Гостиничный комплекс, расположенный в нескольких десятках метров от объектов горнолыжной инфраструктуры, включает 86 номеров разного уровня комфортности — от компактных комнат эконом-класса до улучшенных стандартных номеров, а также номеров люкс и апартаментов. В нем также оборудовано два номера для маломобильных гостей. Единовременно комплекс может принять до 216 человек, говорится в сообщении компании «Курорты Северного Кавказа».

Для гостей действует ресторан на 100 посадочных мест и лобби-бар. Также есть детская игровая комната и развлекательно-оздоровительная зона, включающая сауну и бассейн, тренажерный зал, бильярдную и настольный теннис. Стоимость проживания в стандартном номере составляет 2 тысячи рублей в сутки при одноместном размещении и 2500 рублей — при двухместном.

Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни открылся 26 января. На курорте заработала кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км зеленой категории сложности (для начинающих). К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.