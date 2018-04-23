Покупка доли жилплощади не гарантирует вселения в квартиру

Приобретение незначительной доли в общей собственности на жилое помещение не даст права на вселение и проживание в квартире.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал палате принять в первом чтении соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым . Законодатели убеждены, что это поможет избавиться от «квартирных рейдеров».

Законопроект предлагает установить общее правило, согласно которому вселиться в квартиру собственник сможет при условии соблюдения учётной нормы площади помещения — 18 квадратных метров. Если квадратных метров на одного человека будет приходиться менее учётной нормы, вселение возможно лишь по решению суда. Данное правило не распространяется на несовершеннолетних детей.

Разработчики законопроекта отмечают, что с введением в действие нового Жилищного кодекса отношения собственности в жилищной сфере оказались разделёнными между двумя отраслями законодательства: гражданского и жилищного. Жилищный кодекс не знает понятие «доля в праве на жилое помещение». При этом порядок пользования жилым помещением определяется именно жилищным законодательством.

По мнению авторов, несистемное развитие этих двух отраслей законодательства привело к возникновению проблемы долевой собственности на жилое помещение без учёта его целевого назначения. В настоящее время указанные отношения регулируются исключительно гражданским законодательством без увязки с Жилищным кодексом.

Предлагаемый механизм, ограничивающий покупку доли в праве на жилое помещение, вносится в Жилищный кодекс с тем, чтобы обеспечить надлежащую защиту жилищных прав граждан. По мнению главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, при своевременном законодательном оформлении темы можно было бы предотвратить большинство случаев грубого нарушения жилищных прав детей, пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов. Депутат также считает, что приобретение незначительной доли в общей собственности на жилое помещение не даёт права на вселение и проживание.

«Непонимание этого факта и привело к такому виду преступлений, как «квартирное рейдерство», — уточнила Хованская.

Авторы законопроекта отмечают, что правом регистрации в жилом помещении по месту жительства обладают только лица, имеющие право пользования этим помещением. Если такое право у лица отсутствует, требование о его регистрации нецелесообразно. Кроме того, заинтересованные лица могут потребовать снятия такого лица с регистрационного учёта.

Концепция законопроекта поддержана профильными министерствами и ведомствами.