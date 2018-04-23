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ТЦ «Шоколад» продают «по дешевке» в Нижнем Новгороде
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ТЦ «Шоколад» продают «по дешевке» в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Один из старейших торговых центров Нижнего Новгорода выставили на продажу. Предложение появилось на сайте объявлений в столице ПФО. Стоимость знания на улице Белинского оценивается в 80 миллионов рублей.
Как уточняется в объявлении, наполненность центра арендаторами составляет 49%. Общая площадь «Шоколада» достигает 25 222 квадратных метров, количество этажей — восемь. Земля площадью 5470 квадратных метров находится в аренде на 49 лет. Возведено здание было в 2003 году. Объявление размещено в категории «Бизнес под ключ».
В ноябре 2017 года за «Шоколад» просили 1 миллиард рублей. Сейчас его стоимость уменьшилась в 12,5 раза.
Ранее сообщалось, что ТЦ «Чкалов» выставили на продажу в интернете.
Фото: onlinetrade.ru
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