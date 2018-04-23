Алтайским аграриям рекомендуют уменьшить посевы гречихи? 

В прошлом году власти региона советовали крестьянам уменьшать посевы гречихи. А в этом году будут это рекомендовать?
«Будем!», — заявил первый зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. «Запасы гречихи на начало 2018 года в крае составляли 1 млн 15 тысяч тонн — плюсом 217 тысяч к началу 2017 года. Если говорить о том, какая цена была по гречихе в прошлом году и в этом, то даже стыдно сказать: на сегодня тонна стоит 6138 рублей, отклонение (в минус) — 10122 рубля. Мы неоднократно говорили, что нельзя увлекаться гречихой. Такие объёмы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить», — сказал он. В нынешней ситуации, уверен вице-премьер, снижение посевов гречихи в два раза было бы оптимальным для аграрной отрасли края.