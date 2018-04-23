Насколько в 2018 году может продвинуться жилищная очередь детей-сирот?

По информации Минстройтранса региона, на двести человек. Для обеспечения жильём детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в этом году регион располагает 282 миллионами рублей, 197 их которых выделено из федерального бюджета.

Тридцать квартир (площадью от 28 до 33 кв.м.) уже приобретены в новом барнаульском доме (ул. Советской Армии, 71). По словам исполняющего обязанности начальника Регионального жилищного управления Александра Грибанова, в конце апреля — начале мая новосёлы смогут переехать в предоставляемые квартиры (первые 5 лет сироты живут в них на условиях специализированного найма, потом при наличии положительного заключения органов опеки жильё можно оформить в собственность).

Офсайт региона напоминает, что в 2017 г. для сирот было приобретено 262 жилых помещения в восьми муниципалитетах на общую сумму 274 млн рублей. По имеющейся у нас информации, в очереди на получение жилья в настоящее время находится более четырёх тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.