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Строительство подземного перехода через ж/д пути в Солнечногорске начнут в июле
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Строительство подземного перехода через ж/д пути в Солнечногорске начнут в июле 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Работы по строительству нового подземного перехода взамен старого пешеходного моста на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске планируют начать в июле 2018 года, сообщил руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин на своей странице в «Фейсбук».
«Строительство подземного перехода на станции «Подсолнечная» по проекту займет девять месяцев. Заказчиком выступает «ДКРС-Санкт-Петербург». Строительство будет осуществляться за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД». Сумма инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей. В настоящее время проект нового подземного перехода получил положительное заключение государственной экспертизы, и подрядчик выходит на получение разрешения на строительство. По завершению строительства тоннеля старый пешеходный мост, находящийся в аварийном состоянии, будет демонтирован», — написал Баутин.
Комплекс водонапорных башен на станции «Подсолнечная», включенных в перечень объектов культурного наследия, будет сохранен. Башни, выстроенные в 1843-1851 годах, конструктивно никак не связаны с существующим мостом, построенным в 1959 году, и не мешают его разбору. Это подтверждается и новым проектом строительства пешеходного тоннеля, и актом историко-культурной экспертизы на данный проект.
По данным Солнечногорского информагентства, в рамках строительства перехода и благоустройства станции, башни будут отреставрированы.
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