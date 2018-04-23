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Минстрой выделит 210 млн рублей на переезд дагестанцев из Азербайджана
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Минстрой выделит 210 млн рублей на переезд дагестанцев из Азербайджана 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Минстрой выделит 210 млн рублей на переезд дагестанцев из АзербайджанаМинстрой Дагестана выделит более 210 млн рублей на переселение дагестанцев, проживающих в азербайджанских селах Урьян-Уба и Храх-Уба, сообщает РИА «Дагестан».
Переселят порядка 377 человек (138 семей), которым выдадут сертификаты.
«Гражданин, получивший его, выбирает жилое помещение и заключает договор купли-продажи или договор участия в долевом строительстве. После регистрации права на приобретаемое жилье, уполномоченный орган перечислит средства на счет продавца или застройщика», — передает источник слова представителя Минстроя республики.
Реализация переселения дагестанцев включена в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016–2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.
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