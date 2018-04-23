Минстрой выделит 210 млн рублей на переезд дагестанцев из Азербайджана

Минстрой выделит 210 млн рублей на переезд дагестанцев из АзербайджанаМинстрой Дагестана выделит более 210 млн рублей на переселение дагестанцев, проживающих в азербайджанских селах Урьян-Уба и Храх-Уба, сообщает РИА «Дагестан»

Переселят порядка 377 человек (138 семей), которым выдадут сертификаты.

«Гражданин, получивший его, выбирает жилое помещение и заключает договор купли-продажи или договор участия в долевом строительстве. После регистрации права на приобретаемое жилье, уполномоченный орган перечислит средства на счет продавца или застройщика», — передает источник слова представителя Минстроя республики.