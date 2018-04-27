Самый маленький нежилой объект выставлен на аукцион в Москве

Самый маленький с начала этого года объект среди нежилых помещений площадью 4,7 кв. м выставлен на торги в Москве . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамент по конкурентной политике. «Объект расположен в Северо-Западном административном округе, по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 39. Помещение расположено на первом этаже нежилого шестиэтажного здания, построенного в 2007 г. Здание оборудовано централизованными водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, электричеством и скрытой проводкой по данным БТИ от 2016 г.», — говорится в сообщении.

Рядом с объектов расположены салоны красоты и точки бытового обслуживания, магазины и кафе, по пять учебных заведений и культурно-спортивных центров, а также четыре объекта здравоохранения. Начальная стоимость объекта — 148 тыс. руб. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 15 мая. Аукцион состоится 23 мая 2018 г.

«Это первый в этом году объект с самой маленькой площадью. В прошлом году на аукцион был выставлен объект площадью 3,2 кв. м. Это было подвальное помещение в центре Москвы в Пречистенском пер. За объект боролись три участника, лот «ушел» с молотка с превышением на 145% от стартовой стоимости», — процитировали в пресс-службе главу департамента Г. Дегтева.

Он также добавил, что объекты размером до 5 кв. м — редкость для городских аукционов. Тем не менее на них всегда хорошая конкуренция.