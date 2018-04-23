Владельцев электрокаров решили освободить от транспортного налога

Такие меры вошли в проект плана по стимулированию производства и использования электротранспорта на период 2018-2020 годов, после того как закончился срок действия аналогичного документа (2015-2017 годы). Сам проект был одобрен на заседании консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Новые меры направлены и на производство электротранспорта. В частности, стимулировать его предлагают формированием евразийского перечня комплектующих, базовых компонентов электродвигателей, объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, которые не производят в ЕАЭС . Кроме того, комитет одобрил такие положения проекта, как снижение ставок вывозных таможенных пошлин на импортные комплектующие и организацию кооперации в производстве электромобилей.

В июле 2016 года в странах-участницах ЕАЭС начали действовать пониженные ставки на ввоз электрокаров: нулевая ставка вместо 17 процентов для легковушек и пять процентов на грузовики вместо 15 процентов. Однако уже в сентябре прошлого года действие пониженных ставок приостановилось.