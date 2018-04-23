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Владельцев электрокаров решили освободить от транспортного налога
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Владельцев электрокаров решили освободить от транспортного налога 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такие меры вошли в проект плана по стимулированию производства и использования электротранспорта на период 2018-2020 годов, после того как закончился срок действия аналогичного документа (2015-2017 годы). Сам проект был одобрен на заседании консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Новые меры направлены и на производство электротранспорта. В частности, стимулировать его предлагают формированием евразийского перечня комплектующих, базовых компонентов электродвигателей, объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, которые не производят в ЕАЭС. Кроме того, комитет одобрил такие положения проекта, как снижение ставок вывозных таможенных пошлин на импортные комплектующие и организацию кооперации в производстве электромобилей.
В конце февраля на совещании в правительстве РФ министерству экономического развития было поручено проанализировать, как развивается мировой рынок электромобилей, как это влияет на экономику России и как учесть эти тенденции в госполитике. «Коммерсант» сообщал, что Минэкономразвития вместе с Минфином и Минпромторгом уже к концу апреля представят предложения по импортной пошлине на электрокары, льготному автокредитованию и прочим вопросам стимулирования спроса.
В июле 2016 года в странах-участницах ЕАЭС начали действовать пониженные ставки на ввоз электрокаров: нулевая ставка вместо 17 процентов для легковушек и пять процентов на грузовики вместо 15 процентов. Однако уже в сентябре прошлого года действие пониженных ставок приостановилось.
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