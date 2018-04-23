Число нуждающихся в квартирах в Москве сократилось

Число нуждающихся в квартирах в Москве рекордно сократилось

К началу 2018 года число состоящих на жилищном учете столичных семей сократилось до десятилетнего минимума. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в городе Татьяна Потяева , передает агентство новостей «Москва»

«Число семей, состоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 года, составляет 67 тысяч 939 и является самым низким за последние 10 лет и более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 год», — сказала Потяева в ходе состоявшегося в понедельник, 23 апреля, заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.

Она также отметила, что предоставленные в 2017 году субсидии на приобретение или строительство жилья позволили улучшить жилищные условия более чем двум тысячам московских семей.