Ещё
Число нуждающихся в квартирах в Москве сократилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число нуждающихся в квартирах в Москве рекордно сократилось 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К началу 2018 года число состоящих на жилищном учете столичных семей сократилось до десятилетнего минимума. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в городе Татьяна Потяева, передает агентство новостей «Москва».
«Число семей, состоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 года, составляет 67 тысяч 939 и является самым низким за последние 10 лет и более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 год», — сказала Потяева в ходе состоявшегося в понедельник, 23 апреля, заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.
Она также отметила, что предоставленные в 2017 году субсидии на приобретение или строительство жилья позволили улучшить жилищные условия более чем двум тысячам московских семей.
Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что в целом по России объемы вводимой в эксплуатацию недвижимости недостаточны для удовлетворения потребностей миллионов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По мнению чиновника, росту рынка жилья препятствуют в том числе административные барьеры.
dom.lenta.ru: последние новости
Названы регионы России с самыми дешевыми дачами Земля в Подмосковье рекордно подорожала «Футбольные» арендаторы начали сметать коттеджи по 150 тысяч долларов
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение108
У россиян снова попросят денег237
Индия лишила Россию Су-57492
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги42
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском18
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение