Росреестр по Москве провел 343 провероки земельных участков в I квартале 2018 г.

Более 340 проверок земельных участков на предмет соблюдения законодательства было осуществлено инспекторами столичного Росреестра в I квартале 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

«В I квартале 2018 г. инспекторы Росреестра по Москве провели 343 контрольных мероприятия по проверке земельных участков на предмет соблюдения земельного законодательства. В их числе было проверено около 240 земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», — говорится в сообщении.

По данным департамента, в течение 2017 г. проверочные мероприятия были проведены в отношении более чем 1 тыс. 100 государственных и муниципальных земельных участков. «Неэффективность использования таких территорий наиболее часто связана с нарушениями установленного вида разрешенного использования. Несмотря на высокие штрафы за нецелевое использование земельных участков, количество выявляемых нарушений в данной сфере сохраняется на достаточно высоком уровне», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, за нарушение земельного законодательства в 2017 г. по постановлениям управления было начислено административных штрафов на сумму 69,1 млн руб. против 74,4 млн руб. годом ранее. «Но если в 2016 г. доля оплаченных и направленных для взыскания в Федеральную службу судебных приставов штрафов составляла лишь 20%, то в 2017 г. этот показатель вырос до 97,3%», — говорится в сообщении.

Росреестр по Москве также сообщил, что дополнительно оснастит инспекторов государственного земельного надзора автомобилями с геодезическим оборудованием, а также беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами), способными осуществлять фото и видеосъемку земельных участков с высоким качеством разрешения.