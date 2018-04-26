Мосгосстройнадзор оштрафовал столичных застройщиков на 126 млн руб. в январе-марте

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ведомства Сергей Музыченко.

«В I квартале 2018 г. комитетом проведена 2 тыс. 431 проверка, выявлено свыше 10 тыс. нарушений, из которых 3 тыс. 850 — по качеству строительных работ, 1 тыс. 613 — по содержанию строительных площадок. Остальные связаны с отсутствием исполнительной документации, нарушением требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований. В бюджет города поступило 113,8 млн руб. административных штрафов, в федеральный бюджет — 12,2 млн руб. В саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-нарушителям направлено 748 обращений», — сказал С. Музыченко.

По его словам, эффективность взыскания достигнута благодаря доказательной базе, сформированной на основе инструментального контроля, а также более тесному взаимодействию с судами и службой судебных приставов.

Ранее пресс-служба Мосгосстройнадзора сообщала, застройщики в январе-марте 2017 г. были оштрафованы на 127,3 млн руб.