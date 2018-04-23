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Со спа-зоной и огромной террасой: в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру за 102 миллиона
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Со спа-зоной и огромной террасой: в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру за 102 миллиона 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажный шестикомнатный пентхаус стоимостью 102 миллиона рублей. На данный момент это самая дорогая квартира, которая находится в открытой продаже. Пентхаус продаётся в самом известном элитном жилом объекте города — клубном доме «Тихвин».
«Продам роскошный двухуровневый пентхаус, 8–9-й этаж с индивидуальной террасой на 150 «квадратов», — указано в объявлении о продаже. — В квартире шесть жилых комнат, большая вместительная гардеробная, две кухни итальянского производства, выполненные из массива дерева и оснащенные современной техникой, четыре санузла и собственная спа-зона.
В объявлении сказано, что квартира имеет площадь 429 «квадратов» и в ней четыре балкона. В «Тихвине» продаётся ещё с десяток квартир по заоблачным ценам, но все они не превышают 65 миллионов рублей. Хотя для этого клубного дома цена в 102 миллиона не рекордная. В 2015 году в «Тихвине» продавали квартиру на 577 «квадратах» за 150 миллионов рублей.
Поговорить с собственником не получилось — его представитель рассказала, что сможет связаться с владельцем квартиры только завтра.
Чуть больше месяца назад мы писали про пятикомнатные хоромы на Красноармейской. По цене они немного уступают «тихвинской» квартире — их продают всего за 96 миллионов рублей. Но интерьер в этой квартире роскошный — чего стоит только президентское кресло.
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