Со спа-зоной и огромной террасой: в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру за 102 миллиона

Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажный шестикомнатный пентхаус стоимостью 102 миллиона рублей. На данный момент это самая дорогая квартира, которая находится в открытой продаже. Пентхаус продаётся в самом известном элитном жилом объекте города — клубном доме «Тихвин».

«Продам роскошный двухуровневый пентхаус, 8–9-й этаж с индивидуальной террасой на 150 «квадратов», — указано в объявлении о продаже. — В квартире шесть жилых комнат, большая вместительная гардеробная, две кухни итальянского производства, выполненные из массива дерева и оснащенные современной техникой, четыре санузла и собственная спа-зона.

В объявлении сказано, что квартира имеет площадь 429 «квадратов» и в ней четыре балкона. В «Тихвине» продаётся ещё с десяток квартир по заоблачным ценам, но все они не превышают 65 миллионов рублей. Хотя для этого клубного дома цена в 102 миллиона не рекордная. В 2015 году в «Тихвине» продавали квартиру на 577 «квадратах» за 150 миллионов рублей.

Поговорить с собственником не получилось — его представитель рассказала, что сможет связаться с владельцем квартиры только завтра.

Чуть больше месяца назад мы писали про пятикомнатные хоромы на Красноармейской. По цене они немного уступают «тихвинской» квартире — их продают всего за 96 миллионов рублей. Но интерьер в этой квартире роскошный — чего стоит только президентское кресло.