Прокуроры вернули в бюджет России миллиарды рублей 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуроры в ходе надзора за исполнением бюджетного законодательства вернули в российский бюджет миллиарды рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Объемы возвращенных прокурорами в бюджет денежных средств исчисляются миллиардами рублей", — отметили в ведомстве. Всего прокурорами по итогам проверок в данной сфере выявлено более 122 тыс. нарушений, внесено свыше 28 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 22 тыс. виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел.
В частности, в Министерстве сельского хозяйства России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. «На момент проверки из 25 млрд рублей, выделенных в 2017 году на эти цели, только четверть предоставлена субъектам субсидирования. Остальные средства оставались незадействованными», — пояснили в Генпрокуратуре. При этом министерством затягивались сроки рассмотрения заявок уполномоченных банков и перечисления средств на счета организаций.
По результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратурыминистерство приняло меры по совершенствованию своей работы.
В Генпрокуратуре отметили, что для повышения эффективности надзора за исполнением бюджетного законодательства ведомство сотрудничает со Счетной палатой и Федеральным казначейством. «По их обращениям в 2017 году прокурорами внесено почти 100 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, организовано более 90 доследственных проверок, по результатам которых возбуждено 28 уголовных дел», — сообщили в ведомстве. Так, совместная работа Счетной палаты и Генеральной прокуратуры по проверке ФСИН России позволила вернуть в федеральный бюджет свыше 70 млн рублей.
В ведомстве уточнили, что нарушения при расходовании бюджетных средств выявляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, по инициативе прокуратуры Хабаровского края возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».