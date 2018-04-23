Прокуроры вернули в бюджет России миллиарды рублей

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Прокуроры в ходе надзора за исполнением бюджетного законодательства вернули в российский бюджет миллиарды рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Объемы возвращенных прокурорами в бюджет денежных средств исчисляются миллиардами рублей", — отметили в ведомстве. Всего прокурорами по итогам проверок в данной сфере выявлено более 122 тыс. нарушений, внесено свыше 28 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 22 тыс. виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел.

В частности, в Министерстве сельского хозяйства России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. «На момент проверки из 25 млрд рублей, выделенных в 2017 году на эти цели, только четверть предоставлена субъектам субсидирования. Остальные средства оставались незадействованными», — пояснили в Генпрокуратуре . При этом министерством затягивались сроки рассмотрения заявок уполномоченных банков и перечисления средств на счета организаций.

По результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратурыминистерство приняло меры по совершенствованию своей работы.

В Генпрокуратуре отметили, что для повышения эффективности надзора за исполнением бюджетного законодательства ведомство сотрудничает со Счетной палатой Федеральным казначейством . «По их обращениям в 2017 году прокурорами внесено почти 100 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, организовано более 90 доследственных проверок, по результатам которых возбуждено 28 уголовных дел», — сообщили в ведомстве. Так, совместная работа Счетной палаты и Генеральной прокуратуры по проверке ФСИН России позволила вернуть в федеральный бюджет свыше 70 млн рублей.