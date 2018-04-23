Найдены самые дешевые дачи в России

По минимальным для России ценам дачи продаются в республике Коми Оренбургской области — здесь за летний дом с участком просят в среднем менее полумиллиона рублей, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию в понедельник, 23 апреля.

В Коми среднестатистическая дача стоит 464 тысячи рублей, в Оренбургской области — 468 тысяч рублей. Также недорогие объекты — по цене до миллиона рублей — можно найти в Курганской, Омской, Ивановской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Брянской, Орловской, Владимирской, Ульяновской областях и в Пермском крае

Список регионов с самыми дорогостоящими дачами, по данным аналитиков, возглавляет Крым , где дома в среднем стоят 3,2 миллиона рублей. В Севастополе дача обойдется в 2,9 миллиона рублей, в Москве (загородные территории) за нее придется выложить 2,6 миллиона, в Подмосковье — 2,3 миллиона рублей. Высоко ценятся дачи и в другом приморском регионе — Калининградской области , где за дом на шести сотках в среднем просят 2,25 миллиона рублей.

По подсчетам экспертов, с апреля прошлого года по апрель нынешнего дачи подорожали только в 11 регионах из 54-х, где проводилась исследование. В остальных цены снизились.

Ранее сообщалось, что дачный сегмент рынка недвижимости Подмосковья серьезно просел за последние два года. Уровень спроса снизился на 60 процентов, что позволяет покупателям торговаться. По мнению экспертов, падение спроса обусловлено недовольством покупателей характеристиками объектов. В среднем недорогие подмосковные дачи в период с марта 2016-го по март 2018-го подешевели на 10 процентов.