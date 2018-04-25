Взаимное продвижение: резиденты двух приморских ТОР вышли на площадки

Приморье уже третий год удерживает лидерство по количеству территории опережающего развития — в крае их действует 4. Самым первыми — в марте 2015 года — были запущены «Надеждинская» и «Михайловский» с четко определенными специализациями: производственно-логистическая и сельскохозяйственная. Общий объем уже заявленных проектов в обеих ТОР составил 84,5 млрд рублей. «Приморская газета» подготовила обзор реализуемых проектов в двух первых ТОР Приморья.

Карта ТОР «Надеждинская»

ТОР «Надеждинская»: с чистого поля География территории опережающего развития определена ее названием — «Надеждинская». Именно здесь, близи Владивостока , 30 марта 2015 года была создана первая ТОР, имеющая производство-логистическую специализацию. Специфика новой площадки была определена сразу — «гринфильд». Это означает — не обеспеченная инфраструктурой. То есть, будущим резидентам все свои производственные мощности приходится строить с чистого листа. Государство обеспечивает инфраструктуру: подводит дороги, инженерные коммуникации. На строительство из бюджета края в 2018 году выделят 900 млн рублей. Как подчеркнула вице-губернатор Татьяна Казанцева, свои финансовые обязательства Приморье выполняет в полном объеме. Уже сейчас в ТОР зарегистрированы 38 резидентов. Фактически, площадь территории заполнена более чем на 90%. В ТОР «Надеждинская» будет созданы завод по переработке минтая, производство закалённого и нелинейного стекла и изделий из него, комплекс по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов и многое другое. Преимуществ у ТОР «Надеждинская» довольно много — близость к Владивостоку, уже существующая дорожная инфраструктура, близость к рынку труда с квалифицированными кадрами, возможность выхода на мировой рынок. Якорных резидентов, то есть тех, которые занимают большое количество площадей, изначально планировалось три: это — ОАО «Приморский завод „Европласт“ (производство заготовок пластиковой тары), ООО „Инком ДВ Лоджистик“ (проект по созданию транспортно-логистического комплекса для перевалки контейнеров) и ОА „ПЛК „Приморский кондитер“ (проект по строительству завода пищевой промышленности, производство кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов). Первый резидент — „Европласт“ — уже успешно работает, а вот два других пока еще только планируют переход к активной фазе работы. Тем более, что как показала депутатская инспекция ТОР „Надеждинская“ 17 апреля, у „Приморского кондитера“ возникли непредвиденные сложности. Договор с КРДВ был заключен еще до начала этапа межевания земель и сейчас на выделенный для сладкого производства участок наложились земли другого инвестора. Пока процесс строительства у „Приморского кондитера“ застопорился. В том числе, и из-за того, что пока не удается перезаключить договор с КРДВ. Впрочем, оптимизма кондитеры не теряют и рассчитывают все же в скором времени начать работы. Активно реализует свой проект „Домостроительный комбинат Приморье“ (входит в ГК DNS). Здесь идут строительно-монтажные работы, заключены контракты с поставщиками. „ДСК“ будет строить дома индустриальным способом, производя все необходимые комплектующие на своем заводе. Однако пока продавать „коробки“ (готовые дома) компания не планирует — ее основной заказчик DNS Development. Вся продукция на первом этапе предназначена для внутреннего потребления.

— Пусконаладка и ввод объекта должны состояться в намеченные сроки. Строительная площадка обеспечена необходимой для проведения работ электроэнергией, — отметил директор ООО „ДСК Приморье“ Александр Голутвин.

Еще одни резиденты — „РЕВ-СтройПром“ и ООО „ЭкоСтар Фэктори“ — уже вышли на строительные площадки. А вот руководство проекта „ТерминаТОР“, направленного на утилизацию автомобилей — только приступили к планированию земельного участка. На практике это означает, что уже вырублены деревья, идет засыпка оврага. На низком старте готовности к строительству и ООО „Арника“. Этот резидент намерен строить высокотехнологичное производство „КОРМБИОСИНТЕЗ“ импортозамещающего кормового белка, аминокислот, витаминов биотехнологического синтеза и продуктов на их основе для развития кормовой базы РФ. В планах компании производство антибиотиков, которые позволят обеспечить необходимыми лекарствами порядка 50% животноводческих компаний в стране. Перейти от этапа планирования к этапу строительства намерено и руководство завода по производству электрокаров — „Прометей“ будет производить по две тысячи автомобилей в год. Начнут с микрогрузовиков для логистических внутригородских компаний, а закончат — двухместным электрическим автомобилем. По смелым планам, первые электрокары сойдут с конвейера в 2019-м. Кроме того, в числе резидентов ТОР заявлены сразу несколько рыбопромышленных заводов, частный индустриальный парк, тепличный комплекс по выращиванию клубники, терминал по обслуживанию гелиевых контейнеров, складские помещения и другие. Однако эти проекты пока находятся на стадии планирования. Общая сумма подписанных с резидентами соглашений составляет 22,8 млрд рублей.

Карта ТОР „Михайловский“

ТОР „Михайловский“: продвигая животноводство Многие из запланированных проектов в ТОР, созданной одновременно с „Надеждинской“, уже стартовали. Если сравнивать обе территории, то активность выше в „Михайловской“. Однако пока это объясняется объемами построенного. Специализация ТОР — сельскохозяйственная. Здесь собираются выращивать огурцы и сою, разводить свиней, заниматься молочным животноводством и принимать зерновые. Всего резидентов 9. Остальные — в стадии рассмотрения. Кстати, именно эта ТОР занимает самое большое количество площади. Она захватывает сразу несколько районов края — Михайловский, Спасский, Яковлевский и Черниговский. Реализация ТОР запланирована в три этапа: I этап (2016 — 2020 годы) — этот период отведен для создания инфраструктуры, уточнения границ и так далее. II этап (2021 — 2028 годы) — по планам организаторов, этот период станет этапом интенсивного развития ТОР. Сюда войдет инфраструктурное обустройство и освоение второй очереди площадки, формирование кооперационных цепочек между предприятиями, находящимися внутри ТОР. III этап (2029 — до завершения срока существования ТОР) — подготовка новых площадей для развития (при необходимости), продолжение деятельности по привлечению новых резидентов. Кластеризация, увеличение глубины переработки сельскохозяйственного сырья (производство гепарина), реализация наукоемких и инновационных проектов (глубокая заморозка, селекция, производство фармпрепаратов из отходов животноводства), выстраивание кооперации с НИИ и вузами. С учетом специализации, ТОР специально располагали в тех районах края, которые имеют благоприятный для сельского хозяйства климат. Якорных резидентов изначально было два — „Мерси-Трейд“ и „Русагро“. Оба намерены заниматься производством свинины. Первый резидент — „Мерси-Трейд“ — запланировал строительство семи свинокомплексов. Два из них — уже сданы. В Спасском районе у компании расположены работающие комплексы на 36 тысяч и 83 тысячи голов. Третий комплекс пока строится. По планам руководства „Мерси-Трейд“, комплекс станет предприятием полного цикла — от производства кормов до глубокой переработки свинины. Второй якорный резидент — „Русагро“ — от своего конкурента по производству не отстает. Как ожидается, уже осенью 2018 года агрохолдинг запустит первые три свинокомплексы, специально для которых в Приморье завезут 3 тысячи племенных свиней. Впрочем, свикомплексы — не единственный проект „Русагро“. Компания намерена построить современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Как ожидается, „свиноводческие“ проекты ТОР не только обеспечат жителей края и весь макрорегион свежим мясом, но и в перспективах дадут возможность выйти на рынок соседнего КНР. Кстати, запуск всех комплексов позволит решить еще одну проблему аграриев Приморья: здесь может быть востребована соя.

— Сложно отрицать, что в таких объемах, как мы ее выращиваем, она не требуется. На Уссурийском масложиркомбинате мы можем переработать порядке 150 тысяч тонн, а выращиваем более 370, заведомо зная, что вырастили излишки. Понятно, что масложиркомбинат не станет покупать той же сои больше, чем может переработать. Нужно думать, куда ее сбывать. Сейчас, например, развиваются животноводческие комплексы. Может быть, продукт пригодится им, — говорит вице-губернатор Валентин Дубинин.

Впрочем, „Русагро“ не намерена ограничиваться только свининой. Холдинг намерен вложить еще 12 млрд рублей в производство куриного мяса. На территории все той же ТОР „Михайловский“. Есть и другие инвесторы ТОР. Так, ООО „ТиЭйчРусПриморский“ намерен строить три животноводческих комплекса и молокозавод в Приморском крае. „ХорольАгроХолдинг“ планирует заняться производством сои. Для этих целей задействуют посевные площади до 2500 га с достижением урожайности 10 ц/га. „Черниговский Агрохолдинг“ займется строительством комплекса приёмки, зерноочистки, сушки с объёмом хранения 20 000 тонн и выращивание зерновых в поселке Черниговка Приморского края. А „Зодчий“ реализует проект по выращиванию огурцов в теплицах. Общий объем инвестиций уже заявленных проектов — 61,7 млрд рублей.

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