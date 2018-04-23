Под Челябинском продают самую дорогую дачу в регионе

В Аргаяшском районе продают самую дорогую дачу в Челябинской области . Стоит коттедж на берегу озера Увильды 61 миллион рублей. Огромный дом площадью 300 кв м построили два года назад из современных материалов. К нему же примыкает земельный участок 39 соток. Там же построены бассейн, баня, имеется зона барбекю.

— На территории участка имеется бассейн площадью 120 кв. метров и зона барбекю. Участок огорожен, есть видеонаблюдение и охрана, — сообщает портал N1.ru.

Второй по стоимости загородный дом находится в поселке Райский Аргаяшского района. Обойдется такой коттедж в 18 миллионов рублей.