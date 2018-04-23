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Сбербанк финансирует строительство элитного жилья в Таганском районе Москвы
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Сбербанк финансирует строительство элитного жилья в Таганском районе Москвы 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. State Development привлекла 2,6 миллиарда рублей в Сбербанке на строительство клубного дома в Таганском районе Москвы, говорится в сообщении компании.
"Общие инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей", — говорится в нем.
Проект NV/9 Artkvartal предусматривает строительство к концу 2019 года по адресу: Большой Николоворобинский переулок, 9, двух корпусов переменной этажности, в которых разместятся 77 квартир премиум-класса совокупной площадью 10 тысяч квадратных метров.
Клубный дом должен стать частью творческого кластера «Артквартал», который планируется создать на на 510 гектарах в районе Яузы. Как рассказывал владелец State Development Андрей Гринев газете «Ведомости», к существующей в районе застройке в 3,5 миллиона квадратных метров планируется построить еще 2,4 миллиона «квадратов» недвижимости.
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