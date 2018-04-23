Сбербанк финансирует строительство элитного жилья в Таганском районе Москвы

МОСКВА , 23 апр — РИА Недвижимость. State Development привлекла 2,6 миллиарда рублей в Сбербанке на строительство клубного дома в Таганском районе Москвы, говорится в сообщении компании.

"Общие инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей", — говорится в нем.

Проект NV/9 Artkvartal предусматривает строительство к концу 2019 года по адресу: Большой Николоворобинский переулок, 9, двух корпусов переменной этажности, в которых разместятся 77 квартир премиум-класса совокупной площадью 10 тысяч квадратных метров.