Как сообщили корреспонденту Prian.ru в агентстве недвижимости Orzech Lux со ссылкой на Project Inwestor, всего в 2017 году иностранцы приобрели в Польше 6 385 объектов недвижимости. Из них 4822 были квартирами, а 1563 — коммерческими площадями. Общая площадь приобретенных квартир составила 304,5 тыс. кв.м, коммерческих объектов — 450,4 тыс. кв.м. Следом за украинцами по общей площади купленных апартаментов идут немцы (40 179 кв.м), британцы (17 398 кв.м), французы (15 381 кв.м), белорусы (13 469 кв.м), итальянцы (11 602 кв.м), россияне (9 417 кв.м), шведы (9 346 кв.м), китайцы (8 480 кв.м), голландцы (6 172 кв.м). Самым популярным городом у зарубежных покупателей стала Варшава — здесь ими приобретено 1 213 квартир площадью 89 172 кв.м, далее идет Краков — 735 квартир площадью 42 930 кв.м, Вроцлав — 479 квартир площадью 29 331 кв.м, Познань — 130 квартир площадью 7 819 кв.м, Гданьск — 131 квартира площадью 7 388 кв.м. Доля иностранцев на рынке недвижимости Польши по-прежнему незначительна. Например, во Вроцлаве в 2017 году она составила менее 4%.
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