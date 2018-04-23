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Исследование: россияне склоняются к покупке подержанных автомобилей
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Исследование: россияне склоняются к покупке подержанных автомобилей 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование рынка новых и подержанных автомобилей в России за первый квартал 2018 года. По итогам исследования выяснилось, что доля новых автомобилей составляет 22,4%, тогда как вторичный рынок имеет 77,6% от общего количества реализованных автомобилей.
При этом различные субъекты РФ заметно отличаются по этим показателям. К примеру, регионы Дальнего Востока имеют очень высокую долю продаж автомобилей с пробегом. У большей части регионов она приближается к 100%, но наибольшую долю имеет Еврейская автономная область с показателем 98,8%.
Особенностью рынка является повсеместное преобладание доли вторичного рынка над рынком новых автомобилей. Тем не менее, наименьшей эта разница является в Москве — продажи новых авто в столице имеют долю более 43%.
Отметим также Санкт-Петербург, Татарстан и Самарскую область, в которых на один реализованный новый автомобиль приходится два с пробегом. Читайте статью на QutoЧитайте также:Названа дата старта продаж седана Lada Vesta CrossСтоимость водительских прав резко увеличитсяDaimler нацелился на покупку акций Volvo
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