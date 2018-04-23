Здание с земельным участком на Тверской улице в Москве продадут на торгах

Двухэтажное здание с земельным участком на Тверской улице в Москве выставили на аукцион, заявки принимают до 29 мая, торги состоятся 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Объект продажи находится по адресу: Тверская улица, дом 9А, строение 3. Лот включает в себя двухэтажное здание площадью 553 квадратных метра и земельный участок площадью 324 квадратных метра. Заявки для участия принимаются до 29 мая. Аукцион пройдет 6 июня 2018 года», — отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , непосредственная близость от активного пешеходного трафика, соседство со знаковыми архитектурными памятниками, свободное назначение, отсутствие обременений делают лот весьма интересным для рынка. В настоящее время специалисты службы «Инвестиционный консультант» провели ряд консультаций и осмотров здания для потенциальных покупателей.

«Небольшое историческое здание, расположенное в самом сердце столицы, будет гарантировано востребовано рынком. Во-первых, в кратчайшие сроки можно реализовать проект жилого клубного дома. Другой вариант — сервисные апартаменты. Это новый тренд на рынке недвижимости, востребованный в качестве альтернативы гостиницам. Можно рассмотреть приспособление под бутиковый отель. Отельные компании могут рассматривать здание под штаб-квартиру или головной офис», — добавила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

По ее словам, облик здания при восстановлении может быть полностью сохранен и адаптирован под современные требования рынка.