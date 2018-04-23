Здание с земельным участком на Тверской улице в Москве продадут на торгах 

Двухэтажное здание с земельным участком на Тверской улице в Москве выставили на аукцион, заявки принимают до 29 мая, торги состоятся 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«Объект продажи находится по адресу: Тверская улица, дом 9А, строение 3. Лот включает в себя двухэтажное здание площадью 553 квадратных метра и земельный участок площадью 324 квадратных метра. Заявки для участия принимаются до 29 мая. Аукцион пройдет 6 июня 2018 года», — отмечается в сообщении.
Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, непосредственная близость от активного пешеходного трафика, соседство со знаковыми архитектурными памятниками, свободное назначение, отсутствие обременений делают лот весьма интересным для рынка. В настоящее время специалисты службы «Инвестиционный консультант» провели ряд консультаций и осмотров здания для потенциальных покупателей.
«Небольшое историческое здание, расположенное в самом сердце столицы, будет гарантировано востребовано рынком. Во-первых, в кратчайшие сроки можно реализовать проект жилого клубного дома. Другой вариант — сервисные апартаменты. Это новый тренд на рынке недвижимости, востребованный в качестве альтернативы гостиницам. Можно рассмотреть приспособление под бутиковый отель. Отельные компании могут рассматривать здание под штаб-квартиру или головной офис», — добавила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.
По ее словам, облик здания при восстановлении может быть полностью сохранен и адаптирован под современные требования рынка.