Возле станции метро «Купчино» в Петербурге появится отель

Компания «ЮИТ» заключила договор генподряда с «Плаза Лотос Групп» на строительство первой очереди высотного отеля возле станции метро «Купчино».

Согласно договору, работы начнутся уже во втором квартале этого года. 21-этажную гостиницу построят к лету 2020 года. Она будет включать в себя 534 номера. Стоимость сделки не сообщается.