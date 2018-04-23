Возле станции метро «Купчино» в Петербурге появится отель 

Компания «ЮИТ» заключила договор генподряда с «Плаза Лотос Групп» на строительство первой очереди высотного отеля возле станции метро «Купчино».
Согласно договору, работы начнутся уже во втором квартале этого года. 21-этажную гостиницу построят к лету 2020 года. Она будет включать в себя 534 номера. Стоимость сделки не сообщается.
Напомним, что летом 2017 года Градостроительный совет Петербурга одобрил отклонение от предельных параметров высотности для строительства гостиницы компании ООО «Новый век», связанной с «Плаза Лотос групп», в микрорайоне Купчино. Два отеля планировали возвести на пересечении Витебского и Дунайского проспектов.