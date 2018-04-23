Москвичка затерроризировала соседей вонью и надписями на стенах

Жительница девятиэтажного дома на улице Федора Полетаева в Москве устроила в своей квартире свалку. Из помещения исходит ужасный запах, но на претензии соседей женщина не реагирует. Более того, она пишет о жалобщиках гадости на стенах подъезда. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал изданию один из жителей дома, москвичка приносит в свою квартиру мусор с помойки. Из-за этого во всем подъезде плохо пахнет. Здание оккупировали мухи, тараканы и мыши. Соседи жаловались на женщину в префектуру, столичный департамент имущества и в полицию, но недвижимость оформлена в ее собственность, поэтому выселить гражданку нельзя.

Все жалобы женщина игнорирует, на контакт с соседями не идет — хотя те не раз просили ее выкинуть хлам и провести генеральную уборку квартиры. В ответ она написала негативные отзывы о жителях дома на стенах подъезда.

Юристы рекомендовали соседям обратиться с иском в суд — он может вынести решение о принудительной санитарной обработке квартиры.

В декабре 2017-го в Новгороде из муниципальной квартиры выселили женщину, превратившую свое жилище в свалку. На протяжении длительного периода времени она собирала выброшенные вещи в квартире, в итоге отходов скопилось столько, что они почти доставали до потолка. Между завалами женщина передвигалась по специальным проходам.