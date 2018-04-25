В Севастополе утвердили границы улично-дорожной сети

Как рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова , утверждается перечень и границы 33 новых озелененных территорий общего пользования площадью 352,4 гектара. Закрепляются границы 70 существующих общественных зон площадью 72,9 гектара, городских пляжей площадью 13,5 гектара. И, конечно, утверждаются «красные линии» улично-дорожной сети с учетом ее развития, резервируются территории для реконструкции старых и строительства новых дорог.

На публичных слушаниях горожане были обеспокоены тем, что границы улично-дорожной сети прошли по их участкам и жилым домам. Марина Ракова пояснила: эта ситуация сложилась из-за того, что на транспортных коридорах, отмеченных в генплане Севастополя 2005 года, в украинские годы выдавались участки под строительство жилья.

— Проектировщикам приходилось искать альтернативные варианты для транспортных артерий, — отметила чиновник. — В ряде случаев навстречу пошло минобороны РФ , согласовав прохождение транспортных коридоров по своим землям. Это позволило спасти права 89 семей на участке будущей рокады в Молочной балке.

Всего по итогам слушаний поступило 2200 предложений в проект планировки и межевания УДС. Как отметили в пресс-службе правительства Севастополя, итоговый вариант включает 50 процентов этих пожеланий. Остальные участки могут быть изъяты, когда город решит строить новые дороги и найдет на это средства.

— Планируется 70 километров новых дорог, в любом случае чьи-то интересы будут затронуты, — сказала Марина Ракова. — Раз эти транспортные коридоры не были сохранены и защищены, под резервирование попадет часть земельных участков. Но документ только резервирует коридоры, а процедура изъятия участков начинается с момента принятия решения о строительстве конкретного объекта.

Проект планировки и межевания УДС уже интегрирован в проект генплана Севастополя. Общую протяженность дорог в городской черте Севастополя предлагается увеличить на 45 процентов, со 171 до 248 километров. Общедоступная береговая линия вырастет на десять километров, а озелененная территория общего пользования — на 250 гектаров.