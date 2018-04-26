В Госдуму внесли законопроекты о социальной защите чернобыльцев

"За последние годы парламентская фракция «Справедливая Россия» неоднократно выступала с инициативами по социальной поддержке ликвидаторов. И сейчас мы подготовили к внесению пакет законопроектов, которые призваны устранить целый ряд несправедливостей в отношении чернобыльцев", — передает слова Миронова его пресс-служба.

Объявленные парламентарием законопроекты касаются установления 50-процентной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг вне зависимости от видов собственности жилья. Сейчас такая компенсация предоставляется в случае, если человек живет в государственном, муниципальном фонде или в приватизированном жилье, говорится в сообщении пресс— службы.

"Понятно, что за эти годы тысячи чернобыльцев купили себе квартиры и таким образом лишились права на льготы. Мы предлагаем не делать различий — какая разница, где живут люди, которые рисковали жизнью и здоровьем", — отметил депутат.

Другие проекты предлагают установить ежемесячную денежную компенсацию для детей, ставших инвалидами в результате чернобыльской катастрофы, и назначить памятную дату — День участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий на 30 ноября.

"Наконец, мы предлагаем пойти навстречу пожеланиям самих чернобыльцев и установить памятную дату — День участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий, отмечать его 30 ноября. В этот день в 1986 году над аварийным четвертым блоком ЧАЭС был установлен так называемый саркофаг", — подчеркнул Миронов.