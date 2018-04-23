ПИК покупает один из крупнейших жилых проектов рядом с комплексом «Москва‑Сити» 

Проект жилого комплекса «Западный порт» неподалеку от «Москва-Сити» будет достраивать группа ПИК Сергея Гордеева, передает в понедельник газета «Ведомости».
«Сейчас проектом владеет компания «Шатер девелопмент» Михаила Хубутии. Но тот уже договорился с ПИК о его продаже. Эту информацию подтвердили близкий к покупателю человек и чиновник мэрии», — говорится в статье.
«Западный порт» — это проект застройки бывшего Западного речного порта. Он занимает территорию в 10,5 гектаров между берегом Москвы-реки, Большой Филевской улицей, а также двумя железнодорожными ветками и расположен на другом берегу от «Москва-сити». Проект задумывался как ориентированный на резидентов делового центра: апартаменты строятся с расчетом, что их будут снимать сотрудники компаний с офисами в «Москва-сити», уточнил представитель девелопера.
Проект застройки речного порта был одобрен московскими властями еще в 2012 году. Тогда планировалось построить там около 380 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.
По словам Хубутии, продаваемая площадь жилья, включая апартаменты, составит почти 170 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день идет строительство и продажа квартир в первом квартале (всего их пять) общей площадью около 28 тысяч квадратных метров.
ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, земельный банк компании в 2017 году достиг 11,5 миллионов квадратных метров, стоимость портфеля — 225 миллиардов рублей. Сегодня рынок очень высококонкурентный. В этих условиях хорошие темпы продаж демонстрируют проекты от застройщиков, которые специализируются на крупномасштабных комплексах, считает директор департамента управления продажами жилых проектов Knight Frank Ольга Широкова. Проект группы ПИК будет пользоваться спросом, уверена она.