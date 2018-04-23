ПИК покупает один из крупнейших жилых проектов рядом с комплексом «Москва‑Сити»

«Сейчас проектом владеет компания «Шатер девелопмент» Михаила Хубутии . Но тот уже договорился с ПИК о его продаже. Эту информацию подтвердили близкий к покупателю человек и чиновник мэрии», — говорится в статье.

«Западный порт» — это проект застройки бывшего Западного речного порта. Он занимает территорию в 10,5 гектаров между берегом Москвы-реки, Большой Филевской улицей, а также двумя железнодорожными ветками и расположен на другом берегу от «Москва-сити». Проект задумывался как ориентированный на резидентов делового центра: апартаменты строятся с расчетом, что их будут снимать сотрудники компаний с офисами в «Москва-сити», уточнил представитель девелопера.

Проект застройки речного порта был одобрен московскими властями еще в 2012 году. Тогда планировалось построить там около 380 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

По словам Хубутии, продаваемая площадь жилья, включая апартаменты, составит почти 170 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день идет строительство и продажа квартир в первом квартале (всего их пять) общей площадью около 28 тысяч квадратных метров.