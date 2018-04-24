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Группа «ПИК» исполнит все обязательства перед дольщиками «Западного порта» при покупке ЖК
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Группа «ПИК» исполнит все обязательства перед дольщиками «Западного порта» при покупке ЖК 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний «ПИК» намерена выполнить все обязательства перед дольщиками строящегося жилого комплекса «Западный порт» после перехода управления проектом к группе от компании «Шатер Девелопмент» бизнесмена Михаила Хубутии. Об этом говорится в совместном заявлении двух компаний.
"Все обязательства перед клиентами, уже купившими квартиры, будут выполнены в полном объеме в соответствии законодательством о долевом строительстве", — отмечается в пресс-релизе. Первый квартал комплекса будет завершен группой «ПИК» в полном соответствии с изначальным проектом, отмечается в сообщении.
Многофункциональный комплекс «Западный порт» перешел под управление группы «ПИК» в результате продажи, сообщил ТАСС глава материнской компании «Торговый дом „Шатер“ Михаил Хубутия. Причиной продажи бизнесмен указал выгодные условия сделки, добавив, что оставил за собой небольшую долю в проекте. Сумма сделки также не раскрывается обеими сторонами.
»Там пять кварталов, один почти построен, и его «ПИК» будут достаивать, остальные четыре будут строиться с прежними качеством и материалами", — добавил собеседник агентства. Этажность и количество зданий, а так же предполагавшаяся прежнем проектом и благоустроенная набережная останутся неизменными. В части фасадных решений и концепций благоустройства будут внесены изменения, в свою очередь уточнила пресс-служба ГК ПИК.
Многофункциональный комплекс бизнес-класса «Западный порт» занимает площадь 10,5 га на западе Москвы в районе набережной Москва-реки неподалеку от «Москва-Сити», следует из информации на сайте комплекса. Проект предусматривает возведение пяти корпусов переменной высотностью от 12 до 20 этажей общей площадью жилых помещений около 180 тыс. кв. м.
Группа компаний «ПИК» — один из крупнейших публичных девелоперов в России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом— класса. Компания «ТД Шатер» основана осуществляет управление атриумом комплекса «Гостиный Двор» общей площадью более 13 тыс. кв. метров. С 2005 по 2011 год компания оперировала Центральным выставочным залом «Манеж», расположенным рядом с Кремлем. На сайте компании также обозначено, что она владеет гостинично-апартаментным комплексом «Волга» в Москве.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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