Депутаты Тюменской областной думы отчитались о своих доходах за 2017 год. За этот период часть народных избранников смогла солидно пополнить свои счета. А некоторые смогли заработать даже больше своих тюменских коллег, заседающих в Госдуме. Публикуем топ-10 самых богатых народных избранников.
№ 1. Дмитрий Горицкий
Дмитрий Горицкий работает в банковской сфере
Самым богатым депутатом облдумы оказался председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. Он задекларировал 229 миллионов 196 тысяч 281 рубль дохода. Помимо облдумы Дмитрий Горицкий трудится в банке — он президент и председатель правления «Запсибкомбанка».
В собственности у депутата есть автомобили Porsche Cayenne и Audi A3. Из недвижимости у Дмитрия Горицкого — жилой дом (199,5 квадратных метров) и квартира (256,5 квадратных метра). Также за ним числятся два парковочных места и два земельных участка общей площадью более 1200 квадратов.
№ 2. Богдан Богославец
Богдан Богославец работает в лесной промышленности
Почти вполовину меньше лидера рейтинга заработал депутат Богдан Богославец. Он задекларировал 110 миллионов 823 тысячи 741 рубль. Народный избранник возглавляет две лесопромышленные компании, действующие в Югре.
В собственности у депутата 17 земельных участков площадью более 345 тысяч квадратных метров.
На Богдана Богославца записаны три дома (площадью 285, 338 и 240 квадратов) и одна квартира (77 квадратов). Автомобилей у депутата три: Toyota Land Cruiser, Lexus и Toyota Hilux. Еще он владеет 27 нежилыми зданиями и помещениями, железнодорожными тупиками, дорогой протяженностью 1,25 километра, асфальтобетонным заводом и прочим. На него зарегистрированы 12 грузовиков, в том числе лесовозы, и шесть десятков единиц другой дорожной техники.
№ 3. Игорь Иванов
Игорь Иванов работает работает в Газпроме
Депутат Игорь Иванов заработал в прошлом году 69 миллионов 263 тысячи 437 рублей. Помимо работы в облдуме он занимает пост генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут». Мужчина владеет двумя земельными участками площадью почти 5 тысяч квадратов, двумя домами площадью более 500 квадратов, тремя квартирами, двумя гаражами и одним машино-местом. Ездит народный избранник на автомобилях Mercedes Benz CL500 и Porsche Boxster. На него же зарегистрированы квадроцикл и лодка.
В пользовании у Игоря Иванова есть квартира в Белоруссии, которая принадлежит его жене. Сама женщина в прошлом году заработала более 10 миллионов рублей. В собственности у нее две иномарки — Lexus и Porsche Cayenne S.
№ 4. Юрий Холманский
Юрий Холманский трудится в Газпроме
Заместитель генерального директора по экономике ООО «Газпром трансгаз Югорск» и депутат Юрий Холманский заработал на четвертое место в рейтинге самых богатых депутатов облдумы. Он задекларировал 33 миллиона 657 тысяч 66 рублей. В собственности у народного избранника два участка площадью 1530 и 47 квадратов, дом площадью более 140 квадратов и гараж. Из транспорта — только две моторных лодки и прицеп для легковушки. За супругой народного избранника числится больше собственности. Она владеет двумя земельными участками площадью более 10 тысяч квадратов, жилым домом, квартирой, гаражным боксом и нежилым помещением. При этом женщина заработала всего 1 миллион 169 тысяч рублей за прошедший год.
№ 5. Сергей Морев
Депутат Сергей Морев
Депутат тюменской облдумы Сергей Морев — бывший владелец сети аптек «Калинка». За прошлый год он заработал 27 миллионов 967 тысяч 814 рублей. Из недвижимости у него в собственности квартира площадью 217 квадратов и часть в еще одной квартире площадью 14,5 квадратов. На него же зарегистрирована часть автостоянки и два нежилых помещения. Машины нет ни у депутата, ни у его супруги. Сама женщина в прошлом году заработала 258 тысяч 45 рублей.
№ 6. Владимир Пискайкин
Депутат Владимир Пискайкин владеет заграничной недвижимостью
Владимир Пискайкин, заместитель председателя тюменской облдумы, за прошлый год заработал 27 миллионов 762 тысячи 233 рубля. В собственности у народного избранника есть земельный участок в Германии (807 квадратов) и четыре участка в России, площадь самого большого — 381 тысяча квадратов. В России на Игоря Пискайкина зарегистрированы жилой дом, две квартиры и баня площадью 150 квадратов, кроме того, у него в собственности есть доля квартиры в Болгарии.
Есть у депутата и заграничный бизнес — в его владении — больше половины оздоровительного отеля в Германии, там же у него в пользовании есть квартира и парковочное место.
№ 7. Алексей Салмин
Алексей Салмин известен своим увлечением зимним плаваньем
Алексей Салмин, председатель федерации закаливания и зимнего спортивного плавания, занимающий депутатское кресло, в прошлом году заработал 23 миллиона 824 тысячи 9 рублей. В собственности у него три земельных участка суммарной площадью более 4 тысяч квадратов, на одном из них числится недостроенный дом площадью 300 квадратов и газопровод. За народным избранником числится и доля в жилом доме на Кипре. Из автомобилей у депутата есть Jaguar и Range Rover.
Супруга Алексея Салмина владеет земельным участком площадью почти 17 тысяч квадратов, девятью домами и двумя квартирами. Из заграничной собственности — доля дома на Кипре. Машина у женщины одна — это Range Rover, но машино-мест три. На нее же зарегистрирована огромная баня — площадь 390 квадратов.
У одного из детей в собственности есть отечественный автомобиль — LADA Kalina.
№ 8. Игорь Нак
Игорь Нак совмещает депутатство с руководством компанией
Депутат Игорь Нак, заработавший в 2017 году 22 миллиона 131 тысячу 636 рублей, обилием недвижимости похвастаться не может. На него зарегистрирована только квартира площадью 107 квадратов. Сам мужчина занимается строительством — он возглавляет компанию «Ямалтрансстрой» из Лабытнангов. Собственного автомобиля у мужчины нет.
Супруга предпринимателя владеет недвижимостью как в России, так и за границей. В нашей стране за женщиной числятся земельный участок площадью 1200 квадратов, дом площадью 278 квадратов с хозпостройками и большой квартирой — 312 квадратов. В Германии у жены народного избранника есть земельный участок (1004 квадрата) и дом на 446 квадратов. В Австрии у нее есть земельный участок площадью 624 квадрата и нежилое здание площадью 135 квадратов. На нее же зарегистрированы места в подземном паркинге и автомобиль Range Rover.
№ 9. Андрей Моргун
Андрей Моргун входит в состав двух комитетов облдумы
Депутат Андрей Моргун занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике и природопользованию. В прошлом году он заработал 20 миллионов 415 тысяч 604 рубля. В собственности у мужчины только квартира площадью 45,3 квадрата. У супруги народного избранника недвижимости больше, а доходов меньше. За прошлый год она заработала 1 миллион 117 тысяч рублей, деньги получены от продажи квартиры. Сейчас за ней числятся еще две квартиры и гараж.
№ 10. Юрий Елин
Юрий Елин избрался в облдуму по нижневартовскому избирательному округу
Десятую строчку рейтинга занял депутат Юрий Елин, занимающий пост АО «Городские электрические сети» (Нижневартовск). За прошлый год мужчина заработал 17 миллионов 324 тысячи 536 рублей. На народного избранника зарегистрированы три земельных участка суммарной площадью 3 тысячи квадратных метров, два жилых дома, четыре квартиры и гараж. Машины у него нет, а вот супруга ездит на Porsche Cayenne. У женщины тоже есть земельный участок площадью 892 квадрата и дом на 188 квадратов. Еще у нее есть две квартиры и два места на подземном паркинге.
Перед региональными депутатами о своих доходах отчитался губернатор Владимир Якушев. По сравнению с 2016 годом его зарплата выросла, но уровень доходов все равно ниже, чем у представленных в рейтинге депутатов. Более скромные доходы и у представителей Тюменской области, избранных в Госдуму.