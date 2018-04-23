У одного — дом на Кипре, у другого — отель в Германии: топ-10 самых богатых депутатов тюменской облдумы

Депутаты Тюменской областной думы отчитались о своих доходах за 2017 год. За этот период часть народных избранников смогла солидно пополнить свои счета. А некоторые смогли заработать даже больше своих тюменских коллег, заседающих в Госдуме . Публикуем топ-10 самых богатых народных избранников.

№ 1. Дмитрий Горицкий

Дмитрий Горицкий работает в банковской сфере

Самым богатым депутатом облдумы оказался председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. Он задекларировал 229 миллионов 196 тысяч 281 рубль дохода. Помимо облдумы Дмитрий Горицкий трудится в банке — он президент и председатель правления «Запсибкомбанка»

В собственности у депутата есть автомобили Porsche Cayenne и Audi A3. Из недвижимости у Дмитрия Горицкого — жилой дом (199,5 квадратных метров) и квартира (256,5 квадратных метра). Также за ним числятся два парковочных места и два земельных участка общей площадью более 1200 квадратов.

№ 2. Богдан Богославец

Богдан Богославец работает в лесной промышленности

Почти вполовину меньше лидера рейтинга заработал депутат Богдан Богославец. Он задекларировал 110 миллионов 823 тысячи 741 рубль. Народный избранник возглавляет две лесопромышленные компании, действующие в Югре

В собственности у депутата 17 земельных участков площадью более 345 тысяч квадратных метров.

На Богдана Богославца записаны три дома (площадью 285, 338 и 240 квадратов) и одна квартира (77 квадратов). Автомобилей у депутата три: Toyota Land Cruiser, Lexus и Toyota Hilux. Еще он владеет 27 нежилыми зданиями и помещениями, железнодорожными тупиками, дорогой протяженностью 1,25 километра, асфальтобетонным заводом и прочим. На него зарегистрированы 12 грузовиков, в том числе лесовозы, и шесть десятков единиц другой дорожной техники.

Игорь Иванов работает работает в Газпроме

Депутат Игорь Иванов заработал в прошлом году 69 миллионов 263 тысячи 437 рублей. Помимо работы в облдуме он занимает пост генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут». Мужчина владеет двумя земельными участками площадью почти 5 тысяч квадратов, двумя домами площадью более 500 квадратов, тремя квартирами, двумя гаражами и одним машино-местом. Ездит народный избранник на автомобилях Mercedes Benz CL500 и Porsche Boxster. На него же зарегистрированы квадроцикл и лодка.

В пользовании у Игоря Иванова есть квартира в Белоруссии , которая принадлежит его жене. Сама женщина в прошлом году заработала более 10 миллионов рублей. В собственности у нее две иномарки — Lexus и Porsche Cayenne S.

№ 4. Юрий Холманский

Юрий Холманский трудится в Газпроме

Заместитель генерального директора по экономике ООО «Газпром трансгаз Югорск» и депутат Юрий Холманский заработал на четвертое место в рейтинге самых богатых депутатов облдумы. Он задекларировал 33 миллиона 657 тысяч 66 рублей. В собственности у народного избранника два участка площадью 1530 и 47 квадратов, дом площадью более 140 квадратов и гараж. Из транспорта — только две моторных лодки и прицеп для легковушки. За супругой народного избранника числится больше собственности. Она владеет двумя земельными участками площадью более 10 тысяч квадратов, жилым домом, квартирой, гаражным боксом и нежилым помещением. При этом женщина заработала всего 1 миллион 169 тысяч рублей за прошедший год.

Депутат Сергей Морев

Депутат тюменской облдумы Сергей Морев — бывший владелец сети аптек «Калинка». За прошлый год он заработал 27 миллионов 967 тысяч 814 рублей. Из недвижимости у него в собственности квартира площадью 217 квадратов и часть в еще одной квартире площадью 14,5 квадратов. На него же зарегистрирована часть автостоянки и два нежилых помещения. Машины нет ни у депутата, ни у его супруги. Сама женщина в прошлом году заработала 258 тысяч 45 рублей.

№ 6. Владимир Пискайкин

Депутат Владимир Пискайкин владеет заграничной недвижимостью

Владимир Пискайкин, заместитель председателя тюменской облдумы, за прошлый год заработал 27 миллионов 762 тысячи 233 рубля. В собственности у народного избранника есть земельный участок в Германии (807 квадратов) и четыре участка в России, площадь самого большого — 381 тысяча квадратов. В России на Игоря Пискайкина зарегистрированы жилой дом, две квартиры и баня площадью 150 квадратов, кроме того, у него в собственности есть доля квартиры в Болгарии

Есть у депутата и заграничный бизнес — в его владении — больше половины оздоровительного отеля в Германии , там же у него в пользовании есть квартира и парковочное место.

Алексей Салмин известен своим увлечением зимним плаваньем

Алексей Салмин, председатель федерации закаливания и зимнего спортивного плавания, занимающий депутатское кресло, в прошлом году заработал 23 миллиона 824 тысячи 9 рублей. В собственности у него три земельных участка суммарной площадью более 4 тысяч квадратов, на одном из них числится недостроенный дом площадью 300 квадратов и газопровод. За народным избранником числится и доля в жилом доме на Кипре . Из автомобилей у депутата есть Jaguar и Range Rover.

Супруга Алексея Салмина владеет земельным участком площадью почти 17 тысяч квадратов, девятью домами и двумя квартирами. Из заграничной собственности — доля дома на Кипре. Машина у женщины одна — это Range Rover, но машино-мест три. На нее же зарегистрирована огромная баня — площадь 390 квадратов.

У одного из детей в собственности есть отечественный автомобиль — LADA Kalina.

Игорь Нак совмещает депутатство с руководством компанией

Депутат Игорь Нак, заработавший в 2017 году 22 миллиона 131 тысячу 636 рублей, обилием недвижимости похвастаться не может. На него зарегистрирована только квартира площадью 107 квадратов. Сам мужчина занимается строительством — он возглавляет компанию «Ямалтрансстрой» из Лабытнангов. Собственного автомобиля у мужчины нет.

Супруга предпринимателя владеет недвижимостью как в России, так и за границей. В нашей стране за женщиной числятся земельный участок площадью 1200 квадратов, дом площадью 278 квадратов с хозпостройками и большой квартирой — 312 квадратов. В Германии у жены народного избранника есть земельный участок (1004 квадрата) и дом на 446 квадратов. В Австрии у нее есть земельный участок площадью 624 квадрата и нежилое здание площадью 135 квадратов. На нее же зарегистрированы места в подземном паркинге и автомобиль Range Rover.

№ 9. Андрей Моргун

Андрей Моргун входит в состав двух комитетов облдумы

Депутат Андрей Моргун занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике и природопользованию. В прошлом году он заработал 20 миллионов 415 тысяч 604 рубля. В собственности у мужчины только квартира площадью 45,3 квадрата. У супруги народного избранника недвижимости больше, а доходов меньше. За прошлый год она заработала 1 миллион 117 тысяч рублей, деньги получены от продажи квартиры. Сейчас за ней числятся еще две квартиры и гараж.

Юрий Елин избрался в облдуму по нижневартовскому избирательному округу

Десятую строчку рейтинга занял депутат Юрий Елин, занимающий пост АО «Городские электрические сети» ( Нижневартовск ). За прошлый год мужчина заработал 17 миллионов 324 тысячи 536 рублей. На народного избранника зарегистрированы три земельных участка суммарной площадью 3 тысячи квадратных метров, два жилых дома, четыре квартиры и гараж. Машины у него нет, а вот супруга ездит на Porsche Cayenne. У женщины тоже есть земельный участок площадью 892 квадрата и дом на 188 квадратов. Еще у нее есть две квартиры и два места на подземном паркинге.