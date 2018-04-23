Поданы документы на ГПЗУ проекта «Мегаполис» 

МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. В отношении жилого комплекса «Мегаполис» на востоке Москвы 19 апреля поданы документы для получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), говорится в сообщении компании «НДВ».
Застройщиком определено ООО «Праксида», входящее в периметр Промсвязьбанка. Компания будет оформлена с участием банка на НДВ, говорится в сообщении
Как указывается в нем, НДВ является санатором по строительству ЖК «Мегаполис» и выполняет все необходимые действия вместо бывшего инвестора, не сумевшего реализовать проект. Осуществляется взаимодействие с Минстроем и Москомстройинвестом, у которых проект находится на контроле.
Проект жилого комплекса уже прошел публичные слушания, также утвержден проект планировки территории. Получение ГПЗУ ожидается в начале мая, сообщается в пресс-релизе.
"Это позволит в самые краткие сроки выйти на строительные работы", — подчеркивается в нем.
По словам гендиректора «НДВ-Недвижимость» Александра Хрусталева, компания приняла решение о санации проекта и действует в рамках дорожной карты, согласованной с Промсвязьбанком, кредитором проекта, и Москомстройинвестом.
"Проект будет реализован, и в нем не останется ни одного неудовлетворенного дольщика", — заявил он РИА Недвижимость.
Около 450 дольщиков комплекса согласились подписать соглашения и дождаться завершения строительства ЖК. Тем, кто принял решение в пользу денежных средств, «НДВ» только за последний месяц выплатила более 100 миллионов рублей, добавил Хрусталев.