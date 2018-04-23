Ещё
Поданы документы на ГПЗУ проекта «Мегаполис»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поданы документы на ГПЗУ проекта «Мегаполис» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. В отношении жилого комплекса «Мегаполис» на востоке Москвы 19 апреля поданы документы для получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), говорится в сообщении компании «НДВ».
Застройщиком определено ООО «Праксида», входящее в периметр Промсвязьбанка. Компания будет оформлена с участием банка на НДВ, говорится в сообщении
Как указывается в нем, НДВ является санатором по строительству ЖК «Мегаполис» и выполняет все необходимые действия вместо бывшего инвестора, не сумевшего реализовать проект. Осуществляется взаимодействие с Минстроем и Москомстройинвестом, у которых проект находится на контроле.
Проект жилого комплекса уже прошел публичные слушания, также утвержден проект планировки территории. Получение ГПЗУ ожидается в начале мая, сообщается в пресс-релизе.
"Это позволит в самые краткие сроки выйти на строительные работы", — подчеркивается в нем.
По словам гендиректора «НДВ-Недвижимость» Александра Хрусталева, компания приняла решение о санации проекта и действует в рамках дорожной карты, согласованной с Промсвязьбанком, кредитором проекта, и Москомстройинвестом.
"Проект будет реализован, и в нем не останется ни одного неудовлетворенного дольщика", — заявил он РИА Недвижимость.
Около 450 дольщиков комплекса согласились подписать соглашения и дождаться завершения строительства ЖК. Тем, кто принял решение в пользу денежных средств, «НДВ» только за последний месяц выплатила более 100 миллионов рублей, добавил Хрусталев.
РИА Недвижимость: последние новости
ПИК покупает крупный жилой проект рядом с "Москва-Сити" Минстрой решил оставить входы в подвалы для кошек В Троицке ввели в эксплуатацию проблемный ЖК "Тройка"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57396
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение