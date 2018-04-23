Топ-5 самых богатых депутатов Мособлдумы: деньги, жилплощадь, автомобили

Ежегодно в рамках противодействия коррупции Московская областная Дума публикует сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах депутатов, их супругов и детей. Всего в списке 50 депутатов. В 2017 году средний ежегодный заработок областного депутата составил почти 12 миллионов рублей. «Вести Подмосковья» рассказывают о пяти самых богатых депутатах области.

1. Абсолютный лидер доходного рейтинга — Игорь Михайлович Исаев , заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики Мособдумы, член фракции «Единая Россия» . Согласно декларации, Исаев заработал в 2017 году 174 млн руб в год (это на 61 млнруб. больше, чем в 2016). Общий семейный доход супругов Исаевых составляет 183,5 млнруб. в год.

Игорь Михайлович — бизнесмен-агропромышленник, председатель совета директоров фирм, связанных с сельским хозяйством: «Агрофирмы Сосновка» и «Предприятия „Емельяновка“, Президент „ОСП агро“.

В собственности депутата Исаева, жилой дом площадью 707,9 кв. м седьмая часть 50,7 метровой квартиры, земельный участок под ИЖС (3290 кв. м) и шесть земельных участков для садоводства по 6 соток каждый, гараж площадью 76,7 кв.м, машино-место площадью 34,3 кв.м и дом охраны общей площадью 35,1 кв.м. У депутата есть самоходная машина на пневматическом ходу „ATV QUEST XT 650 4х4 AK“ (квадроцикл) и и снегоход „YAMAHA VK540EC“. Жена депутата владеет квартирой (193 кв.м.), небольшим гараж на 12,8 кв.м и седьмой частью вышеупомянутой квартиры (50,7 кв.м). Ей так же принадлежат два автомобиля — кроссовер „BMW X6“ и „Mercedes 245“.

2. Второй депутат в рейтинге — Дмитрий Валентинович Дениско, заместитель председателя Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, член фракции „Единая Россия“. В 2017 году Дмитрий Валентинович заработал почти 90 млнруб. Семейный доход составляет 108 млнруб. — доход супруги депутата оценивается еще в 18 млнруб.

С 2005 по 2016 годы Дмитрий Дениско входил в совет депутатов города Люберцы и Люберецкого муниципального района и возглавлял там комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности. Депутат Дениско — успешный предприниматель, руководитель нескольких люберецких компаний: торгового центра „Орбита“, фабрики кухни „Кухонный двор“, семейного развлекательного центр „Космополис“.

У депутата в собственности половина доли в трёх квартирах (33,4; 46,1; 32,8). У его супруги — три функционально различных земельных участка, площадью 1908, 855, 2734 кв.м. У Дениско есть четыре автомобиля: три разных Mercedes-Benz’а и Volkswagen Polo.

3. Тройку лидеров замыкает Алла Викторовна Полякова , председатель Комитета по экологии и природопользованию, член фракции „Единая Россия“. В 2017 году депутат задекларировала доход в 56,7 млнруб. Супруг зарабатывает 11,5 млн руб. и общий бюджет, таким образом, равен 68,2 млнруб.

С 2005 года Алла Викторовна была помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 2011 году избрана депутатом Московской областной Думы V созыва, до настоящего назначения занимала должность заместителя Председателя Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.

Среди задекларированного имущества депутата Поляковой много недвижимости: жилой дом площадью 619,9 кв.м, две квартиры 123,8 и 70,9 кв.м, хозяйственное строение (181,5 кв.м) и двенадцать разнофункциональных земельных участков. У супруга в собственности еще две квартиры — 58,8 и 104,1 кв.м.и пять земельных участков. В семье два Ford Focus’а.

Четвертый в рейтинге — Владимир Петрович Жук, заместитель председателя Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, член фракции „Единая Россия“. Заработал в 2017 году 32,5 млн рублей. Его супруга — 720 тысяч, поэтому семейный доход — 33 млнруб.

В 2016 году был избран депутатом Московской областной Думы по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу № 10. Предприниматель Жук — генеральный директор строительной компании „ТД-Регион“, которая занимается строительством и обслуживанием помещений для малого и среднего бизнеса. Также согластно выписки из ЕГРЮЛ Владимир Петрович — генеральный директор ТПК „Амур“, занимающейся продажей систем водоснабжения.

В его собственности — половина долей семнадцати земельных участков, предназначенных для размещения магазинов и универсамов или индивидуального строительства. Кроме того, депутат владеет половиной долей в трех квартирах (56,9, 34,9 и 184, 8 кв.м), торговым комплексом в 1159,3 кв.м. и половиной долей в 53 различных нежилых помещениях. Другой половиной долей указанной недвижимости владеет супруга депутата. В семье пять автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, Bentley Continental GT, Lexus GX460, Mazda CX-5 и Mazda 3.

5. Последний депутат в пятёрке самых богатых — Слуцкая Ирина Эдуардовна , заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. член фракции „Единая Россия“. В 2017 году Слуцкая заработала 16,5 млнруб. Её супруг — 657 286.

Ирина Эдуардовна — фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, заслуженный мастер спорта России . Была избрана депутатом Московской областной Думы в сентябре 2016 года.

В списке недвижимого имущества Случкой земельный участок площадью 2320 кв.м., жилой дом (672,5 кв.м), квартира (75,7) и два нежилых помещения. В ее собственности два автомобиля: TOYOTA LAND CRUISER 200 и VOLVO XC 60. Еще одна квартира (60 кв.м) — у супруга Слуцкой.