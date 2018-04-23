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Т. Потяева: Число состоящих на жилищном учете семей в Москве в 2017 г. самое низкое за последние 10 лет
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Т. Потяева: Число состоящих на жилищном учете семей в Москве в 2017 г. самое низкое за последние 10 лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с показателями 2016 г. ситуация по обеспечению граждан жилыми помещениями в столице постепенно улучшается. Число семей, состоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 г., составляет 67 тыс. 939 и является самым низким за последние 10 лет и более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 г.», — сказала Т. Потяева
Она также отметила, что предоставленные субсидии на приобретение или строительство жилья позволили улучшить жилищные условия более 2 тыс. семей, состоящих на жилищном учете.
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