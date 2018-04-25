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Число состоящих на жилищном учете семей Москвы в 2017 г стало минимальным за 10 лет
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Число состоящих на жилищном учете семей Москвы в 2017 г стало минимальным за 10 лет 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Порядка 67,9 тысячи человек состояли на жилищном в столице в минувшем году, что является самым низким показателем за 10 лет, сообщила в среду в ходе заседания Мосгордумы уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Ситуация по обеспечению граждан жилыми помещениями в столице постепенно улучшается: число семей на 31 декабря 2017 года, состоящих на учете, составляет 67,9 тысячи и является самым низким показателем за последние 10 лет», — сказала Потяева.
Она уточнила, что число семей, состоящих на жилищном учете в прошлом году, более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 год.
Омбудсмен добавила, что при этом для субсидий на приобретение и строительство жилья из бюджета города выделили 6 миллиардов рублей, что улучшило условия более 2 тысяч семей.
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