Число состоящих на жилищном учете семей Москвы в 2017 г стало минимальным за 10 лет

Татьяна Потяева. Порядка 67,9 тысячи человек состояли на жилищном в столице в минувшем году, что является самым низким показателем за 10 лет, сообщила в среду в ходе заседания Мосгордумы уполномоченный по правам человека в Москве

«Ситуация по обеспечению граждан жилыми помещениями в столице постепенно улучшается: число семей на 31 декабря 2017 года, состоящих на учете, составляет 67,9 тысячи и является самым низким показателем за последние 10 лет», — сказала Потяева.

Она уточнила, что число семей, состоящих на жилищном учете в прошлом году, более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 год.

Омбудсмен добавила, что при этом для субсидий на приобретение и строительство жилья из бюджета города выделили 6 миллиардов рублей, что улучшило условия более 2 тысяч семей.