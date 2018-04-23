Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги

После девяти лет владения собственники узнали, что их ждет сюрприз. Застройщик заложил часть апартаментов в банк, задолжал полмиллиона евро, спустя годы прошел процедуру банкротства, и теперь апартаменты выставлены на торги. Владельцы пытаются отстоять свои права, пока безуспешно.

В начале 2008 года Ольга Жилина решила обзавестись недвижимостью в Болгарии . Морской воздух требовался из-за астмы. Выбор пал на местечко Святой Влас, комплекс «Ивет». На тот момент апартаменты в 50 квадратных метров стоили 40 тысяч евро плюс 1000 евро за мебилировку.

Ольга внимательно изучила «матчасть», мониторила информацию о мошенничествах. Тогда была распространена проблема с «недостроем». Поэтому Ольга выбрала апартаменты, которые были полностью готовы к проживанию с так называемым «актом-16» — этот документ присваивается в Болгарии зданиям, которые фактически прошли госкомиссию.

Вышли на сделку в марте, сопровождением занималась компания Dreamhome. Сначала непосредственно в Болгарии подписали gредварительный договор с застройщиком о покупке необремененных апартаментов. Затем несколькими траншами перевели деньги, а спустя несколько месяцев подписали и нотариальный акт, этот документ равносилен нашему свидетельству о собственности.

Далее на протяжении девяти лет Ольга была полноправным собственником, платила налоги, и необходимые платежи. Но в ноябре 2016 года неожиданно пришло письмо от судебного пристава из Болгарии о том, что на застройщике висит долг полмиллиона евро, поэтому квартиру должны опечатать и выставить на торги. Вот что рассказала сама Ольга:

«Я, честно говоря, перечитывала это письмо раз десять, не могла понять — при чем тут долги застройщика и мы? Какое отношение наша собственность имеет к их кредитам. Как выяснилось впоследствии, в день, когда я осмотрела и заявила о том, что беру эти апартаменты № 3 в комплексе «Ивет», представитель застройщика Ивайло Йолов пошел к нотариусу вместе с банком и заложил несколько апартаментов в комплексе «Ивет», в том числе мой. Восемь лет, оказывается, застройщик платил по кредиту, проблем не возникало. Потом они прошли процедуру банкротства и теперь здравствуют под другой вывеской Vigo Group. Также они скупают земли, строят что-то, отелями владеют, ведут строительно-гостиничный бизнес».

Второй год Ольга пытается разрешить эту ситуацию. Квартира значится уже не за ней, а под судебным арестом. Банк предложил снять арест за 28 000 евро плюс покрытие издержек.

Как пояснили Ольге юристы в Болгарии, застройщик воспользовался лазейкой в законодательстве. Однако налицо введение в заблуждение и покупателя и банка. Только в том же комплексе было заложено еще 12 апартаментов, а сколько по всей Болгарии, неизвестно, Ольга предполагает, что тысячи. Действительно, по тем сделкам, которые были зарегистрированы с 2008-го по 2010 год, такой риск был, говорит управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов

Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»

«2008 год — переходный с точки зрения регулирования законодательства с государственной на частную собственность. К сожалению, на тот момент законодательство не было приведено в соответствие. Сейчас в Болгарии, да и в других странах, в России, это практически невозможно. То есть перед сделкой есть единственный государственный реестр в каждой стране, который фиксирует в онлайне все действия по той недвижимости, которую собственник реализует».

Попасть в единый реестр можно либо с помощью специалистов, либо самостоятельно, ведь он доступен дистанционно. В преддверии лета многие россияне задумываются о покупке апартаментов в Болгарии. Следует внимательно взвешивать риски.