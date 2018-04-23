В Купчине построят гостиницу для петербургского миллиардера Михаила Зингаревича

Финский концерн YIT построит для компании «Плаза Лотос Групп» петербургских миллиардеров Бориса и номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга » Михаила Зингаревичей гостиницу на юге Петербурга.

Компании подписали договор генподряда на строительство первой очереди гостиницы, сообщает пресс-служба YIT в понедельник, 23 апреля. Стоимость сделки стороны не раскрывают. Отмечается, что договор будет отражен в портфеле заказов II квартала 2018 года. Гостиница расположится напротив станции метро «Купчино» на пересечении Дунайского и Витебского проспектов.

Первая очередь будет рассчитана на 534 номера. Это будет здание переменной этажности: от 7 до 21 этажа. Гостиница будет включать подземный паркинг. В ней также предусмотрят велопарковки и парковки для транспорта инвалидов. На первых двух этажах планируется разместить помещения общественно-делового назначения.

Компания братьев Зингаревичей «Плаза Лотос Груп» занимается строительством гостиниц массового сектора. В июне прошлого года компания представила на ПМЭФ два гостиничных проекта, которые потребуют 23 млрд инвестиций: это отель у Парка 300-летия и гостиница на проспекте Большевиков на земле Университета имени Бонч-Бруевича.

По материалам «ДП»

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